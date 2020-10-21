При тульских больницах могут появиться домовые храмы Фото: Алексей ФОКИН

В государственных учреждениях здравоохранения региона планируется организовывать домовые храмы. Также будут созданы группы из прихожан, желающих ухаживать за пациентами. Соответствующее соглашение подписано между минздравом региона и тульской и белевской епархиями РПЦ.

- Болезнь – это всегда тяжелое психологическое испытание, потому наличие молельных комнат и храмов при больницах очень помогает болящим, - отметил министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк.

- Люди, которые находятся в борьбе за жизнь, очень многое переосмысливают и нуждаются в том, чтобы получить помощь, как с соматической стороны, так и со стороны духовной, - подчеркнул митрополит Тульский и Ефремовский Алексий.

Стороны договорились о сотрудничестве по оказанию духовной и социальной помощи людям, страдающим различными зависимостями, ВИЧ-инфицированным, а также о взаимодействии по другим вопросам.