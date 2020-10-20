Туламашзавод: завтра начинается сегодня

– Евгений Анатольевич, вы руководите Туламашзаводом уже много лет. Поделитесь рецептом, как на протяжении долгих лет трудиться так, чтобы предприятие оставалось успешным и конкурентоспособным?

Генеральный директор одного из ведущих тульских оборонных предприятий, Герой Труда РФ Евгений Дронов

– На мой взгляд, есть три составляющие успеха. Прежде всего, надо полностью посвящать себя своему делу. Иногда в ущерб семье, детям, внукам. Для того, чтобы достичь успеха в организации производства, необходим серьезный жизненный и профессиональный опыт. Я вот ни одной ступеньки заводской лестницы не миновал – начиная от мастера, заканчивая директором. И когда мои сверстники бегали в парк на танцплощадку, я по трое суток не выходил с завода. У меня была цель, и я ее достиг.

Второе – создание коллектива единомышленников, на который можно опереться.

А коллектив предприятия в целом – это третья составляющая успеха. От его благополучия в конечном итоге все и зависит. Именно поэтому для нас социальная политика не уступает по важности производственному процессу. Например, машзавод – единственное предприятие в Туле, которое имеет свой учебный центр. Мы сохранили свой дом культуры, дворец спорта, загородную базу отдыха…

Цеха предприятия оснащены высокоэффективным оборудованием – современными автоматами и полуавтоматами, обрабатывающими центрами и станками с ЧПУ.

А кто еще в Туле, так же как и мы, обеспечивает своих работников собственным жильем? На это могут рассчитывать обладатели дефицитных специальностей, которые готовы подписать долгосрочный трудовой договор. Все это время такой специалист пользуется квартирой, которую оплачивает завод, а по истечении контракта она переходит в его собственность.

– И много таким образом приобретаете жилья?

– В среднем в год десять-двенадцать квартир. Теперь посчитайте, сколько это будет за пятнадцать лет. Польза от такого соглашения обоюдная. Человек имеет обязательства перед заводом, которые, в свою очередь, стимулируют его к профессиональному росту.

– Какова сейчас численность коллектива?

– Вместе с дочерними предприятиями - около семи тысяч человек. К таким цифрам позволило прийти полное технологическое перевооружение предприятия. Когда я принял завод, объем выпуска продукции составлял примерно 1,8 миллиарда рублей. А кредитов – порядка 2,5 миллиарда. Первое, что мы сделали, – провели реструктуризацию, создали дочерние предприятия. Все они зарабатывают и вкладываются при этом за счет прибыли в развитие собственного производства. Так вместо одной точки роста – АК «Туламашзавод» - появилось сразу несколько. В итоге завод стал расти, объемы производства и прибыли значительно изменились. Сегодня мы выпускаем продукцию на сумму около 20 миллиардов рублей. И совсем не берем кредиты.

Производственное объединение «Туламашзавод» - один из крупнейших холдингов, включающий в себя материнскую Акционерную компанию «Туламашзавод» и дочерних обществ, в равной степени ориентированных как на выпуск изделий для оборонной промышленности, так и н

– Машзавод относится к оборонному комплексу. И в то же время здесь как нигде уделяют внимание выпуску гражданской продукции.

– Мы вообще-то в 1939 году и создавались как предприятие гражданской направленности – станкостроительный завод. Война помешала. А в девяностые годы машзавод за счет гражданской продукции и выжил. Мы в шестнадцати странах мира имели свои фирмы по сборке и реализации мотопродукции, обеспечивая тем самым потребность предприятия в средствах.

К сожалению, потом резко выросли цены на электроэнергию, металл, и стоимость мотороллера начала зашкаливать. Но потребность в нем не исчезла. И мы сейчас создали новое транспортное средство, которое в честь его знаменитого предшественника назвали «Муравей». Компактное и маневренное, оно перевозит грузы весом до двух тонн. Еще и экологичное, потому что обладает электродвигателем. Спрос на него уже есть – продаем в аэропорты, логистические центры и надеемся на расширение рынка сбыта.

– Как сделать его доступным для широкого круга потребителей?

– Организация крупносерийного производства позволит снизить цену сразу на треть. Но не все в наших силах. К примеру, мы сейчас начинаем делать станки, и многие комплектующие приходится покупать за рубежом. Конечно, мы технически готовы организовать их выпуск и у себя на заводе. Но при мелкосерийном производстве эти комплектующие, а в конечном итоге и станки, окажутся дороже золота. Решить эту проблему может организация крупносерийного производства комплектующих в России. Например, как в Австрии, где завод, делающий шпиндельную группу на эти станки, выпускает около 200 000 штук в год. Но такими вопросами должно заниматься государство. К тому же, сейчас это далеко не единственная проблема.

«Муравей» оснащен пятисильным электромотором, способным разгоняться до 22 км/ч. Одной зарядки хватает на 90 км.

– А что еще?

– Я недавно побывал в инжиниринговом центре МГТУ им. Баумана, где увидел технологии, о которых раньше даже не слышал. И это при том, что я возглавляю крупное промышленное предприятие. А за рубежом они уже вовсю применяются. Причина очень проста. В Союзе в каждой отрасли было по несколько специализированных технологических институтов, сегодня же их практически не осталось.

– Что вы предлагаете?

– Если мы сегодня не можем содержать профильные институты, тогда надо разработать другие формы поддержки. Например, самим заводам объединиться и на основе Тульского государственного университета создать такие же лаборатории, какие есть в Бауманке. Мы разом убиваем двух зайцев – университет получает возможность создавать новые технологии и продавать их заводам, а вместе с тем уже на этих технологиях готовить студентов, которые будут работать на предприятиях. Время бежит вперед, и надо учиться смотреть не только в сегодняшний день, но и оценивать, как будем жить завтра.