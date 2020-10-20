Коронавирус в Тульской области, последние новости на 20 октября 2020: 73 заболевших и 50 выздоровевших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 20 октября 2020 Фото: Алексей ФОКИН

По данным на 20 октября в Тульской области было выявлено 73 новых случаев заболевания коронавирусом. Это немного меньше данных предыдущего дня, где диагноз подтвердился у 75 людей. Всего же за время наблюдения коронавирус был подтвержден у 11 265 жителей Тульской области.

Также за минувшие сутки COVID-19 смогли победить 50 пациентов. Все они являются жителями Тулы и области. В общем количестве число выздоровевших от коронавируса в регионе — 9 985.

Вместе с тем, за минувшие сутки не было зафиксировано ни одного смертельного случая с подтвержденным коронавирусом.