Осенняя романтика: влюбленные туляки совокуплялись во дворе на лавочке

фото: стоп-кадр из видео Фото: соцсети

В минувшие выходные в социальных сетях появилась видеозапись того, как влюбленная парочка вступила в интимную связь во дворе одного многоквартирного дома. При этом, чтобы остаться незамеченными, совокупление молодой девушки и парня происходило при наличие всей одежде. Такой акт страсти и любви попало на камеру одного из местных жителей, который не смог обратить на это внимание и выложил видео в соцсети.

При этом, у истории есть сразу два видео — две части. В первой из них, автор иронично говорит об осенней романтике подросток, которые вынуждены проявлять свои чувства на мокрой лавочке, в общественном месте и даже «не снимая штанишек», как выразился очевидец.

- Фенал ля комедия, - так завершил вторую часть видеоролика житель Тулы.

Однако, увидев данную «кинокартину» туляки разделились во мнении. Кто-то посмеялся над случаем подростковой любви, кто-то поругал родителей за неправильное воспитание, а детей за «аморальщину» , другие же не поняли поступка автора видео и посчитали его поведение безнравственным и даже наказуемым.