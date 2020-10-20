Бесполезно и нелогично: туляки пожаловались на неправильный маршрут нового автобуса №7 Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

На прошлой неделе, 13 октября, в Туле открыли движение по второй очереди Восточного обвода. При этом, с открытием движения по дороге был еще и запущен новый автобус по маршруту №7 "РТИ - Восточный Обход - Завод Мелодия".

Не успев проработать и неделю, новый маршрут уже набрал кучу споров и предложений со стороны туляков. Так, в интернете один из жителей областной столицы пожаловался на то, что автобус №7 нелогичен, а его маршрутизация выстроена неграмотно. При этом в своем негодовании туляк сослался на уже существующий автобус №3, который следует из Пролетарского района на Зеленстрой.

Бесполезно и нелогично: туляки пожаловались на неправильный маршрут нового автобуса №7 Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Как утверждает мужчина, что автобус №7 следует за №3 фактически по пятам, из-за чего его салон не набивается и едет пустым.

- Зачем такое расписание что Тройка и Семёрка идут следом??? чтоб потом сказать автобус убыточный и отменить его??, - пишет туляк. Однако, мужчина пытается решить проблему своими предложениями по улучшению маршрутизации нового автобуса. Он предлагает следующий маршрут для движения новой «семёрки»: Обл.Роддом - Восточный Обход - пр.Энергетиков — ул.Маргелова". А конкретно: Обл.Роддом - до Океана(по трассировке 18-ого маршрута), - с Океана на Обход - по Обходу до пр.Энергетиков (Пьяная Дорога), - поворот на пр.Энергетиков (Пьяная Дорога) - с него на Скуратовскую на право - в Басово на проспект на право - и с проспекта налево на ул.Маргелова и там же конечная.

Предлагает туляк и другое развитие событий: - Можно дать пригородный номер и всё тоже самое только в Басово не на право, а на лево повернуть и пойти в Щёкино - т.е. "Обл.Роддом - Восточный Обход - пр.Энергетиков — Щёкино".

Бесполезно и нелогично: туляки пожаловались на неправильный маршрут нового автобуса №7 Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Однако, не все туляки поддержали именно такую идеи:

- Обл.Роддом конечная? Серьезно? У нас с Криволучья в город всего один 24-й маршрут ходит (пятый не считаю, он специфичный), с Областной - пять. Вы хотите и семёрку отобрать?, - не согласился с автором поста другой туляк.

- Я бы 7-ку пустила по Станиславского лучше. Зачем она кругами от РТИ едет? Непонятно. РТИ-Автовокзал-Станиславского-Рязанская-Восточный обвод-Криволучье, - оставила свое мнение жительница Тулы.

- Семёрку тоже можно было кольцевой сделать "Мелодия - Металлургов - Советская - Ленина - пр.Энергетиков - Рязанка - Восточка - Левобережный - Металлургов — Мелодия", т.е. №3 в одну сторону, а №7 - в другую. А то из Пролетарки по Восточке - два маршрута, а на Пролетарку - только один, - предложил свой вариант еще один житель города.

Однако, успокоить взрослых решили тульские студенты. Один из них заявил в комментариях, что новым маршрутом уже активно пользуются обучающиеся ТулГУ и Педагогического университета.

Бесполезно и нелогично: туляки пожаловались на неправильный маршрут нового автобуса №7 Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Чем же в итоге закончится такой спорный вопрос — пока неизвестно. Однако, туляки не остаются равнодушными ни к автобусам ни к обновленному Восточному обходу. Так, например, на днях жители Тулы пожаловались на серьезные пробки при выезде с обхода в сторону ул. Металлургов. Однако, местные власти пообещали решить сложившуюся проблему и сделать автомобильное движение на данном участке дороги более разгруженным и комфортным.