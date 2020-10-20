«Комсомольская правда» в Туле» поздравляет Евгения Дронова с Днем рождения

Уважаемый Евгений Анатольевич!

"Комсомольская правда" в Туле и Калуге сердечно поздравляет Вас с Днем рождения!

Сегодня под Вашим уверенным руководством, флагман российской оборонной промышленности Туламашзавод, продолжает стабильно развиваться. За последние несколько лет предприятие достигло значительных успехов как в производстве гражданской продукции, так и в стрелково-пушечном вооружении, которое успешно конкурирует на мировом рынке оружия.

Уверены, что Ваши опыт, знания и высокий профессионализм будут и в дальнейшем способствовать укреплению лидирующих позиций Туламашзавода в оборонно-промышленном комплексе России.

От всей души желаем Вам здоровья, счастья, благополучия и успехов!