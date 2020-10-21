Главное — не останавливаться в развитии!

Практическая часть смотра водительского мастерства была непростой. Фото: Дарья Королева

Предприятие, за плечами которого славная, более чем 80-летняя история, является одним из крупнейших транспортных предприятий Тульской области. Благодаря его стабильной работе каждый день тысячи жителей области с комфортом ездят на работу и учебу, к родным и близким.

Олег Хархурин, директор ООО «Тульская ТК». Фото: Алексей ФОКИН

- Смотр водительского мастерства приурочен ко Дню работника автотранспортной отрасли. Проводится он в 2 этапа: сначала мы выявляли «отличников» в наших подразделениях, которые расположены почти во всех районах области, а сегодня из них определятся победители в 2-х номинациях: водители автобусов « ПАЗ» и автобусов «IVECO», - говорит перед стартом конкурса Олег Хархурин, директор ООО «Тульская ТК».

Искусство за рулем

Я на таком мероприятии оказался впервые, и не пожалел: было, на что посмотреть и порадоваться за наших водителей и пассажиров!

В этом году финал конкурса собрал 15 участников со всех уголков региона. Все они опытные профессионалы со стажем, но в ходе испытаний снова почувствовали себя учениками автошколы. Экзаменаторы-то серьезные: представитель ГИБДД и руководители учебных комбинатов.

В заездах оценивали правильность выполнения задания и оперативность. Фото: Дарья Королева

Первый этап финала смотра водительского мастерства – тест на знание ПДД: оценивалась правильность и быстрота решения. Затем практическая часть: проехать змейку, не задев колесом за баллоны, выступающие в роли буев, сымитировать подъезд к остановке так, чтобы правое колесо не коснулось бордюра, проехать без касания габаритные ворота, совершить круг в ограниченном пространстве, затем объехать опасную колею. В финале - задание с элементом эстафеты: водитель в движении снимает рукой с шеста обруч, выполняет круговое движение, вешает обруч обратно и возвращается на финиш так, чтобы передними колесами точно заехать на полосу: «недоезд» или «переезд» - ошибка. В заездах также важна быстрота и правильность, за каждое нарушение - штрафные баллы.

Дмитрий Королев, водитель:

Дмитрий Королев, водитель. Фото: Дарья Королева

- Я в «Тульской транспортной компании» восьмой год, работой доволен: стабильное предприятие с историей, достойная зарплата, дружный коллектив. В конкурсе участвую в 5-ый раз, победа в нем – не главное! Здесь можно на деле проверить свои навыки, выявить недочеты, поработать над их устранением. Это важно: от нас зависит комфорт и безопасность на дороге.

- Профессионализм наших сотрудников известен за пределами Тульской области, - продолжает Олег Хархурин. – В 2019 году двое водителей компании участвовали во всероссийском конкурсе водительского мастерства в Тюмени, выступили достойно: один стал призером, другой тоже в лидирующей группе.

- Олег Исаевич, приближается профессиональный праздник, есть повод подвести промежуточные итоги года…

- Этот день для нас будет, как всегда, рабочим: водители выйдут на линию по закрепленным маршрутам, ремонтники продолжат техобслуживание и ремонт транспорта… Но торжественная часть будет: передовиков производства ждут Почетные грамоты и благодарности от Губернатора и правительства региона, а для наших ветеранов – это 510 человек - мы приготовили подарки.

Оценивали участников строго, в жюри - представитель ГИБДД и руководители учебных комбинатов. Фото: Дарья Королева

К этой дате мы подошли с хорошими показателями. Регулярность выполнения рейсов - 99,7%, что соответствует нашим обязательствам по контракту, заключенным с правительством региона. Мы осуществляем перевозку пассажиров на пригородных и межмуниципальных маршрутах Тульской области по тарифам, установленным региональным правительством, с предоставлением льгот отдельным категориям граждан.

В структуре предприятия 10 филиалов и 5 обособленных подразделений (включая 3 автостанции – Чернь, Арсеньево, Дубна) с общей численностью сотрудников более 1 000 человек. В арсенале компании 270 автобусов.

"Тульская ТК" - настоящая команда профессионалов! Фото: Дарья Королева

Главные принципы работы - безопасность и комфорт пассажиров. Мы кропотливо работаем над этими вопросами, тратим на их реализацию значительные средства. Эффективно взаимодействуем с водительским составом: обучение, инструктаж, медицинское освидетельствование перед рейсом, раз в 2 года - медкомиссия… Все автобусы оборудованы системой ГЛОНАСС, работаем в режиме реального времени, знаем, где находится каждое ТС. Автобусы оснащены тахографами и валидаторами, осуществляется обязательное страхование гражданской ответственности перед третьими лицами. Еще аспект в обеспечении безопасности – наши современные ремонтно-технические базы, где трудятся классные специалисты. Сотрудники компании – слаженная команда, которой можно гордиться! За нами 80-летняя история, традиции надежности и ответственности! Будем идти вперед, главное - не останавливаться!

Хочу поздравить с профессиональным праздником весь коллектив компании: не только водителей, но и ремонтников, диспетчеров, кондукторов, медицинских сестер, инженерно-технических работников, всех кто делает поездки наших пассажиров безопасными и комфортными. Особые слова благодарности хочу выразить нашим ветеранам.