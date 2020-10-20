В Тульской области развернуто свыше 1000 коек для заболевших коронавирусом Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области продолжает расти число людей, заболевших коронавирусом. Так по данным прошедшего дня инфекция подтвердилась у 75 человек, по сравнению с началом месяца это на 40 человек больше.

На данный момент помощь заболевшим оказывают семь региональных больниц, где развернуты и разворачиваются специальные койки. Сейчас таких коек насчитывается около 1113 штук, из которых 940 уже занято.

Помощь лечение пациентов с COVID-19 ведется в следующих медучреждениях Тульской области: - городская больница №11 г. Тулы (инфекционные отделения на ул. Бр. Жабровых, 4 и в пос. Петровский), - тульская городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Д.Я. Ваныкина (детское инфекционное отделение на ул. Мира, 11); - Новомосковская городская клиническая больница (ул. Калинина, 39); - Щекинская районная больница (инфекционный госпиталь на ул. Болдина, 1Б); - Алексинская районная больница №1 им. В. Ф. Снегирёва (ул. 50 лет ВЛКСМ, 16); - Ефремовская районная больница (ул. Словацкого восстания, 18),

Помимо этого, госпитализация заболевших ведется в филиале №1 тульской областной клинической больницы № 2 им. Л. Н. Толстого на ул. Тимирязева, 27. Там развернут инфекционный госпиталь на 120 коек. Туда направляются пациенты с легкой, средней и тяжелой степенью течения болезни. Пациенты же филиала по профилю травматологии-ортопедии будут направляться на лечение в стационар областной клинической больницы №2 по адресу д. Ясная Поляна, ул. Больничная, 15; пациенты по профилю хирургии — в тульскую горбольницу №7.

Как сообщил региональный Минздрав, что наращивание коечного фонда в регионе продолжится в зависимости от эпидобстановки. При возникновении необходимости под инфекционный госпиталь на 224 койки оперативно будут перепрофилированы отделения пульмонологии и профпатологии городской больницы №10.