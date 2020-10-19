Для туляков открылся сезон катания на льду Фото: Алексей ФОКИН

С сегодняшнего дня, 19 октября, в Тульской области начался ледовый сезон. Стартом катания на коньках стал город Новомосковск. Так туляки могут начать кататься на коньках и играть в хоккей на открытой ледовой арене уже в октябре.

Состояние льда поддерживается технически, с помощью специальных труб с хладагентом, а температура ледяной поверхности составляет -5...-6 градусов. При этом, на лед можно выйти даже при внешней температуре в +15 градусов тепла. Помимо этого, в дождливую погоду катающихся от дождя защитит установленная крыша. Также, для тех, у кого нет коньков, их можно взять в пункте проката.

Арена открыта каждый вечер с 17:00 по адресу: улица Пионерская, 4а. Днём же здесь будут проходить тренировки хоккеистов.