20 октября некоторые дома в Туле снова окажутся без света Фото: Алексей ФОКИН

Во вторник, 20 октября, ряд тульских домов останется без электроэнергии. Временное отключение тока будет связано с проведением плановых ремонтно-профилактических работ, об этом сообщает ТГЭС.

Так, без света окажутся несколько районов города, включая поселок Горелки и Косую Гору. Публикуем полный график отключений электричества на 20 октября 2020 года.

С 9:00 до 16:00

ул. Н. Упская, 3-а, 3-б, 6-а, 2-54 (чётн.), 21 Автосервис; ул. Васина, 1-18, 34-а; Павшинский мост, 2

ул. Мезенцева, 44 к. 4; ул. Ак. Павлова, 34-а; ул. Овражная, 7

С 9:00 до 17:00

ул. Комбайностроителей, 24; ул. Синицына, 17, 19, 13; ул. Мелешко, 22, 10; ул. Рыкова, 8; ул. Исупова; ул. Тюрина, 32

ул. К. Маркса, 86-154 (чётн.), 126-а, 79-173 (нечётн.); ул. Калинина, 1, 3; ул. Кирова, 1-15 (нечётн.), 2, 10, 8; ул. Епифанская, 126; ул. Степанова, 10, 12, 14; ул. Пролетарская Набережная, 29-48

ул. Ушинского, 35-47, 4, 40-б, 40-б/1, 31-а, 32-а, 33-а, 34-а, 35-а, 35-б, 35-в, 36-а, 37-в, 37-б, 36-в, 36-б, 38-в, 40-в, 40-а, 40-а/1, 48-б, 46-в, 12-в, 48-в, 37-а, 38-а, 39-а, 40-а, 41-а, 42-а, 43-а, 45-а, 46-а, 47-а, 48-г, 48-б, 48-е

п. Горелки: ул. Мирная, 8-28 (чётн.), 11-23 (нечётн.), 14-а, 17-а

п. Косая Гора: ул. Черняховского, 1-31 (нечётн.), 2-24 (чётн.); ул. Кудрявцевская, 1-55 (нечётн.), 2-50 (чётн.); Орловское ш., 45-59 (нечётн.); ул. Калинина, 15-27 (нечётн.), 16-26 (чётн.)

С 12:00 до 15:00

ул. Советская, 25, 31, 33, 31, 23; ул. Рекволюции, 5-а, 3-а, 3, 5; ул. Фр. Энгельса, 6