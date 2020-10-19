В Тульской области родители осудили воспитателя детсада за грубое обращение с ребенком

Фото: стоп-кадр видео

Видео из детского сада № 20 в Узловой всколыхнуло соцсети. На кадрах воспитатель насильно кормит девочку. Временами женщина повышает голос на ребенка, который, судя по всему, отказывается проглатывать пищу.

После просмотра ролика мнения пользователей разделились. Одни сочли, что в действиях воспитателя нет ничего криминального. Мол, а как еще заставить ребенка поесть.

"В принципе, жестокости-то и нет. Зато ребенок сыт. А как вы дома ребенка заставляете есть, уроки делать и т.п.?"

Другие напротив осудили женщину за грубое обращение с ребенком.

"С таким отношение ребенок будет бояться идти в сад, а тем более прием пищи станет для него адом. Воспитатель должен найти подход и по-человечески попросить поесть ребенка. А если она этого сделать не может, то ей не место в детском саду".

По данному факту уже проводятся проверки. Их организовали министерство образования региона и местная администрация. Если подтвердятся факты неправомерных действий, то должностных лиц привлекут к ответственности в установленном порядке.