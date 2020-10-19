В сети набирает популярность брутальная реклама тульского пряника. Фото: стоп-кадр видео

В сети появилась реклама тульского пряника. Ролик покорил пользователей брутальностью.

В кадре двое мужчин. Они находятся в одном из заведений Нью-Йорка, когда понимают, что заграничная еда им не по вкусу: они истосковались по блюдам из России. Тогда один из них просит официанта принести «что-нибудь родное, русское».

И вот, когда блюдо уже на столе, гость приступает к нему. Пока расправляется с десертом с помощью вилки и ножа, его приятель многозначительно произносит «From Yasnaya Polyana with love».