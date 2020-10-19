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Тульские единороссы оказали содействие пенсионерам и особенным детям

При поддержке регионального отделения партии «Единая Россия» представители общественных организаций стали участниками спортивных и оздоровительных мероприятий
Источник:kp.ru
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17 октября в Новомосковске на базе СК «Училища (колледжа) олимпийского резерва Тульской области» в рамках программы «Активное долголетие» прошел Фестиваль спорта и здоровья.

17 октября в Новомосковске на базе СК «Училища (колледжа) олимпийского резерва Тульской области» в рамках программы «Активное долголетие» прошел Фестиваль спорта и здоровья.

Фото: материалы пресс-служб

В субботу, 17 октября, в Новомосковске, на базе спортивного комплекса «Училища (колледжа) олимпийского резерва Тульской области» в рамках программы «Активное долголетие» прошел Фестиваль спорта и здоровья. Это ежегодное мероприятие, приуроченное к Международному дню пожилых людей, направлено на популяризацию здорового образа жизни и объединило делегации из 15 муниципальных образований.

От Тулы в масштабном состязании приняла участие команда из 14 человек – активных и жизнерадостных любителей спорта. Среди них – участники клубов скандинавской ходьбы, легкоатлеты и физкультурники, члены и сторонники партии «Единая Россия». Им предстояло проявить себя в нескольких спортивных дисциплинах: настольный теннис, плавание, пулевая стрельба, легкая атлетика, шахматы и дартс.

Как рассказала ответственный секретарь регионального «Союза пенсионеров» Валентина Зяблова, активисты организации традиционно участвуют в подобных спартакиадах и занимают призовые места. Кроме этого, привозят кубки и медали лидеров с соревнований федерального уровня.

Транспорт для поездки туляков на фестиваль предоставлен благодаря содействию депутата Государственной Думы, члена фракции «Единой России» Николая Петрунина.

Транспорт для поездки туляков на фестиваль предоставлен благодаря содействию депутата Государственной Думы, члена фракции «Единой России» Николая Петрунина.

Фото: материалы пресс-служб

Транспорт для поездки туляков на фестиваль предоставлен благодаря содействию депутата Государственной Думы, члена фракции «Единой России» Николая Петрунина. Информационную и организационную поддержку оказывает региональное отделение партии в рамках партийного проекта «Старшее поколение». В течение всего октября, начавшегося с Дня пожилых людей, единороссами и их сторонниками проводятся благотворительные мероприятия для представителей «серебряного» возраста, а в начале месяца на базе региональной общественной приемной партии прошла тематическая неделя приема по социально-правовым вопросам, волнующим эту категорию жителей области.

В воскресенье, 18 октября, юные подопечные Тульской региональной общественной организации «Маленькая страна – Мы есть!» отправились в парк-отель «Сенино» в Заокском районе, где для них организован лагерь. Благодаря помощи регионального отделения «Единой России» и депутата Госдумы Николая Петрунина для поездки ребят выделен комфортабельный автобус.

Объединение родителей детей с расстройством аутистического спектра действует в нашей области с 2006 года – оно создано как служба специализированной помощи инвалидам. На сегодняшний день поддержку здесь получают более 50 человек в возрасте от 3 до 25 лет и их семьи. Благодаря различным программам, реализованным совместно с партнерами из государственных структур и сферы бизнеса, дети занимаются лечебной верховой ездой, плаванием, получают дополнительную помощь психологов, дефектологов, логопедов. Кроме этого, для них разработаны программы социальной адаптации, интеграции детей в образовательные учреждения города, подготовки к независимому проживанию. Такие курсы ребята проходят, в том числе, и в рамках выездного интенсива на базе лагерей. С 2019 года благодаря грантовой поддержке один из них проводится на базе парка-отеля «Сенино» в Заокском районе.

Как рассказала специальный психолог объединения Алеся Карташова, сегодня сюда отправились 11 ребят, которых ждет лагерь самостоятельного проживания, без помощи родителей. И это для них – большое достижение и гордость! В течение недели дети будут посещать спортивные и творческие кружки, тренинги общения в соответствии с уровнем развития ребенка, уроки самообслуживания, хозяйственно-бытовой деятельности и, конечно, развлекательные мероприятия.

Мама 13-летней девочки с тяжелой формой аутизма Майя Пименова рассказала, что подобные выездные программы очень полезны. Ее дочка долгое время не обладала навыками устной речи, и ее появление, прогресс в целом женщина во многом связывает как раз с участием в выездных лагерях. По словам Майи Всеволодовны, в этом году из-за пандемии сроки поездки сдвинулись, о возможности приехать в «Сенино» стало известно неожиданно. Возникла необходимость оперативно решить вопрос с трансфером детей, и благодаря «Единой России» это было сделано.

Депутат Государственной Думы, член фракции «Единой России» Николай Петрунин.

Депутат Государственной Думы, член фракции «Единой России» Николай Петрунин.

Фото: материалы пресс-служб

– В Тульской области партия на постоянной основе оказывает помощь семьям, воспитывающим детей-инвалидов. Эта работа ведется в рамках партийных проектов «Единая страна – доступная среда» и «Крепкая семья», – рассказал депутат Госдумы Николай Петрунин. – Речь идет о приобретении необходимого медицинского оборудования и лекарственных препаратов, обеспечении компьютерной техникой, средств реабилитации, организации загородного отдыха и адаптированных развлекательных, досуговых мероприятий. Все это позволяет решать самые разные проблемы таких семей, и, конечно, делать жизнь особенных детей и их родителей насыщенной и интересной.

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