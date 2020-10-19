Тульские единороссы оказали содействие пенсионерам и особенным детям

17 октября в Новомосковске на базе СК «Училища (колледжа) олимпийского резерва Тульской области» в рамках программы «Активное долголетие» прошел Фестиваль спорта и здоровья. Фото: материалы пресс-служб

В субботу, 17 октября, в Новомосковске, на базе спортивного комплекса «Училища (колледжа) олимпийского резерва Тульской области» в рамках программы «Активное долголетие» прошел Фестиваль спорта и здоровья. Это ежегодное мероприятие, приуроченное к Международному дню пожилых людей, направлено на популяризацию здорового образа жизни и объединило делегации из 15 муниципальных образований.

От Тулы в масштабном состязании приняла участие команда из 14 человек – активных и жизнерадостных любителей спорта. Среди них – участники клубов скандинавской ходьбы, легкоатлеты и физкультурники, члены и сторонники партии «Единая Россия». Им предстояло проявить себя в нескольких спортивных дисциплинах: настольный теннис, плавание, пулевая стрельба, легкая атлетика, шахматы и дартс.

Как рассказала ответственный секретарь регионального «Союза пенсионеров» Валентина Зяблова, активисты организации традиционно участвуют в подобных спартакиадах и занимают призовые места. Кроме этого, привозят кубки и медали лидеров с соревнований федерального уровня.

Транспорт для поездки туляков на фестиваль предоставлен благодаря содействию депутата Государственной Думы, члена фракции «Единой России» Николая Петрунина. Фото: материалы пресс-служб

Транспорт для поездки туляков на фестиваль предоставлен благодаря содействию депутата Государственной Думы, члена фракции «Единой России» Николая Петрунина. Информационную и организационную поддержку оказывает региональное отделение партии в рамках партийного проекта «Старшее поколение». В течение всего октября, начавшегося с Дня пожилых людей, единороссами и их сторонниками проводятся благотворительные мероприятия для представителей «серебряного» возраста, а в начале месяца на базе региональной общественной приемной партии прошла тематическая неделя приема по социально-правовым вопросам, волнующим эту категорию жителей области.

В воскресенье, 18 октября, юные подопечные Тульской региональной общественной организации «Маленькая страна – Мы есть!» отправились в парк-отель «Сенино» в Заокском районе, где для них организован лагерь. Благодаря помощи регионального отделения «Единой России» и депутата Госдумы Николая Петрунина для поездки ребят выделен комфортабельный автобус.

Объединение родителей детей с расстройством аутистического спектра действует в нашей области с 2006 года – оно создано как служба специализированной помощи инвалидам. На сегодняшний день поддержку здесь получают более 50 человек в возрасте от 3 до 25 лет и их семьи. Благодаря различным программам, реализованным совместно с партнерами из государственных структур и сферы бизнеса, дети занимаются лечебной верховой ездой, плаванием, получают дополнительную помощь психологов, дефектологов, логопедов. Кроме этого, для них разработаны программы социальной адаптации, интеграции детей в образовательные учреждения города, подготовки к независимому проживанию. Такие курсы ребята проходят, в том числе, и в рамках выездного интенсива на базе лагерей. С 2019 года благодаря грантовой поддержке один из них проводится на базе парка-отеля «Сенино» в Заокском районе.

Как рассказала специальный психолог объединения Алеся Карташова, сегодня сюда отправились 11 ребят, которых ждет лагерь самостоятельного проживания, без помощи родителей. И это для них – большое достижение и гордость! В течение недели дети будут посещать спортивные и творческие кружки, тренинги общения в соответствии с уровнем развития ребенка, уроки самообслуживания, хозяйственно-бытовой деятельности и, конечно, развлекательные мероприятия.

Мама 13-летней девочки с тяжелой формой аутизма Майя Пименова рассказала, что подобные выездные программы очень полезны. Ее дочка долгое время не обладала навыками устной речи, и ее появление, прогресс в целом женщина во многом связывает как раз с участием в выездных лагерях. По словам Майи Всеволодовны, в этом году из-за пандемии сроки поездки сдвинулись, о возможности приехать в «Сенино» стало известно неожиданно. Возникла необходимость оперативно решить вопрос с трансфером детей, и благодаря «Единой России» это было сделано.

Депутат Государственной Думы, член фракции «Единой России» Николай Петрунин. Фото: материалы пресс-служб

– В Тульской области партия на постоянной основе оказывает помощь семьям, воспитывающим детей-инвалидов. Эта работа ведется в рамках партийных проектов «Единая страна – доступная среда» и «Крепкая семья», – рассказал депутат Госдумы Николай Петрунин. – Речь идет о приобретении необходимого медицинского оборудования и лекарственных препаратов, обеспечении компьютерной техникой, средств реабилитации, организации загородного отдыха и адаптированных развлекательных, досуговых мероприятий. Все это позволяет решать самые разные проблемы таких семей, и, конечно, делать жизнь особенных детей и их родителей насыщенной и интересной.