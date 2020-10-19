Тула
Еще
Радио
Тула
Еще
Радио
Тула
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Какая часть Тулы останется без света 19 октября?

Публикуем список адресов
Ангелина КОЛОМЫЦЕВААнгелина КОЛОМЫЦЕВА
КомментироватьОставить комментарий
Какая часть Тулы останется без света 19 октября?

Какая часть Тулы останется без света 19 октября?

Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 19 октября, в некоторых тульских домах снова на время исчезнет свет. Об это сообщает ТГЭС.

Временное отключение электроэнергии будет связано с проведением плановых работ. Так, с 9:00 до 17:00 электричества не будет:

ул. Лейтейзена, 5; ул. Революции, 10; ул. Бр. Жабровых, 1-а, 3

ул. Мира, 18-26 (чётн.), 24-а; пер. Гусеничный, 3-22; пер. Стандартный, 2-13; ул. Белкина, 3-21 (нечётн.); ул. Болдина, 11

п. 1-й Западный: ул. Д. Бедного, 21-б, 27, 28, 30; ул. Жуковского, 5-11; ул. Никитина, 5-11, 15-37; ул. Л. Толстого, 8, 10; ул. Добролюбова, 3-15 (нечётн.); ул. Чернышевского, 3-18; ул. Белинского, 2-14 (чётн.)

Интересное

Рекомендуемые