Какая часть Тулы останется без света 19 октября? Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 19 октября, в некоторых тульских домах снова на время исчезнет свет. Об это сообщает ТГЭС.

Временное отключение электроэнергии будет связано с проведением плановых работ. Так, с 9:00 до 17:00 электричества не будет:

ул. Лейтейзена, 5; ул. Революции, 10; ул. Бр. Жабровых, 1-а, 3

ул. Мира, 18-26 (чётн.), 24-а; пер. Гусеничный, 3-22; пер. Стандартный, 2-13; ул. Белкина, 3-21 (нечётн.); ул. Болдина, 11

п. 1-й Западный: ул. Д. Бедного, 21-б, 27, 28, 30; ул. Жуковского, 5-11; ул. Никитина, 5-11, 15-37; ул. Л. Толстого, 8, 10; ул. Добролюбова, 3-15 (нечётн.); ул. Чернышевского, 3-18; ул. Белинского, 2-14 (чётн.)