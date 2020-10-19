В Тульской области скончалась бывший директор музея-заповедника В.Д. Поленова Наталья Грамолина Фото: материалы пресс-служб

В воскресенье, 18 октября, стало известно, что из жизни ушла заслуженный работник культуры РСФСР, директор Государственного мемориального историко-художественного и природного музея заповедника В.Д. Поленова (1990-2011), член Комитета по культуре Общественной палаты РФ (2014—2017), член Президиума Международного Совета музеев, учредитель Ассоциации музейных работников регионов России Наталья Грамолина. О смерти Натальи Николаевны сообщила ее дочь Наталья Поленова в своих соцсетях.

Наталья Грамолина родилась 4 мая в 1940 году в Москве. Воспитывалась она в семье архитекторов. С 1970 года стала работать в музее-заповеднике В.Д.Поленова, а с 1990 по 2011 заняла там должность директора музея, с 2014 года — заместителя директора по научной работе, с 2017 года - главного хранителя заповедника. Была награждена медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II и I степеней, а также орденом Почета.

Наталья Грамолина скончалась на 81-м году жизни. Прощание пройдет в кругу только самых близких родственников, о чем сообщила Наталья Поленова.