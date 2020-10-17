18 октября в Туле состоится матч «Арсенал» – «Урал»

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В воскресенье, 18 октября, на Центральном стадионе Тулы состоится матч 11-го тура чемпионата России по футболу. На поле команда «Арсенала» встретится с екатеринбургским «Уралом».

17 октября - последний день, когда болельщики смогут приобрести билеты на игру в кассах стадиона. Время работы касс: с 13:00 до 17:00. В день матча продажа билетов в кассах осуществляться не будет.

Отметим также, что доступ на трибуну будет разрешен строго в масках и перчатках. В случае их отсутствия средства индивидуальной защиты можно приобрести в красно-желтой клубной палатке у касс стадиона или в магазине ПФК «Арсенал» на территории арены. Подчеркнем, что в соответствии с требованиями Роспотребнадзора в них нужно находиться все время матча.

Размещение зрителей будет осуществляться с учетом требований социальной дистанции.

Начало матча 18 октября в 14:00.