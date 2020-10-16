Коронавирус в Тульской области, последние новости на 16 октября 2020: 73 заболевших и 41 выздоровевший

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 16 октября 2020 Фото: Алексей ФОКИН

Число заболевших в Тульской области увеличилось. За минувшие сутки COVID-19 подтвердился у 73 человек. Среди выздоровевших - 41 человек из Тулы и других районов области. В то же время болезнь унесла жизнь 2 человек.

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Туляков призывают соблюдать меры предосторожности. Масочный режим будет действовать до 31 декабря. Средства индивидуальной защиты необходимо носить в общественных местах, на остановках и в транспорте. Стоит позаботиться и о социальной дистанции.

В Тульской области разрешена работа ТЦ, фуд-кортов, кафе, ресторанов, салонов красоты, фитнес-клубов, бассейнов. Можно посещать театры, цирк, концертные площадки. Также есть возможность посещения музеев, кинотеатров, бильярдных и боулинга. Открыты ночные клубы, караоке и детские игровые комнаты, парки, скверы, общественные пространства.