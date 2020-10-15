В Тульской области захоронили останки 43 солдат и 5 медсестер, погибших во времена ВОВ

Фото: Мария ВЛАСОВА

15 октября в Арсеньевском районе Тульской области захоронили останки 43 солдат и 5 медсестер, погибших во время Великой Отечественной войны. Их нашли поисковики отряда «Славный».

Также в этот день было передано родственникам последнее письмо погибшего во время войны Ивана Астахова. Несмотря на то, что его останки до сих пор остаются ненайденными, удалось обнаружить его письмо, личный дневник и два знамени, который он сохранил в своем бушлате.

Фото: Мария ВЛАСОВА

Попав в окружение, красноармеец был загнан немцами в подвал одного из зданий. Осознавая близость смерти, он снял с себя бушлат и спрятал в него документы, письмо, дневник и знамена.