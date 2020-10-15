Известный фотограф из Воронежа совершил sup-прогулку в Романцевских горах

Фото: Instagram Константина Толоконникова

Своими впечатлениями мастер фотографии поделился в социальных сетях:

- Осенний SUP-трип по Романцевским озерам. Несколько лет я мечтал встретить в этом месте золотую осень, но все никак не получалось: то не было времени, то погода была неподходящая. В этом году все звезды сошлись.

Собрав все необходимое и проехав 300 км в сторону Москвы, мы с легким на подъем Игорем Саратовым попали на кусочек Марса на Земле. Цепь карьеров рядом с деревней Кондуки, где 40 лет назад добывали бурый уголь, теперь представляют собой озера с голубой водой в окружении огромных терриконов (искусственных насыпей), под воздействием эрозии ставших похожими на инопланетный пейзаж. В дополнение ко всему - раскиданные повсюду русские березы с ярко-желтыми листьями - взрывают твой мозг сюрреализмом окончательно. Сложно поверить своим глазам.

Фото: Instagram Константина Толоконникова

Фото: Instagram Константина Толоконникова

Фото: Instagram Константина Толоконникова

Короче, отличное место, чтобы увидеть настоящую красоту золотой осени. К тому же, находится недалеко от Воронежа. Рассвет и закат - лучшее время, чтобы ощутить всю красоту этих мест, поэтому можно взять с собой палатку. Только одна большая просьба - не оставлять за собой мусор.

Однако, как и все отдыхающие в Кондуках, Константин обратил внимание на главную проблему карьера - это мусор: - К сожалению, главный минус этого места - горы мусора, оставленного туристами после себя. Столько брошенных мангалов я не видел еще нигде. Место эксклюзивное, нужно беречь. Кстати, кто-то уже был там?

Фото: Instagram Константина Толоконникова

Фото: Instagram Константина Толоконникова

Фото: Instagram Константина Толоконникова

Фото: Instagram Константина Толоконникова

Для справки: Константин Толоконников - фотохудожник, автор проектов «Вечерний Воронеж» и «Воронеж с высоты птичьего полета», входит в ТОП-10 фотографов Центрального Федерального округа. Его работы не раз становились призерами различных конкурсов. В 2015 году Константин стал победителем в конкурсе «Самая красивая страна» от Русского географического общества. Победа ему досталась в номинации «Фотоистория дикой природы» за серию работ «Геометрия осени», которую он отснял в Воронежской области.