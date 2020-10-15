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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тульской области, последние новости на 15 октября 2020: инфекция подтвердилась у 69 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 15 октября 2020 года
Диана СОЛДАТЧЕНКОВАДиана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Архив "КП"

Фото: Архив "КП"

В Тульской области за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 69 человек. Инфекцией заразились жители Тулы и других районов региона.

Так, общее число заболевших за все время наблюдения составило 10 895 человек.

Вместе с тем, в регионе за прошедшие сутки 48 пациентов смогли победить болезнь, а один человек с подтвержденным COVID-19 скончался.

Статистика

Статистика

Отметим, что в регионе до конца года продлен масочный режим. Средствами индивидуальной защиты необходимо пользоваться в общественных местах и транспорте.

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