По факту смертельного ДТП под Тулой возбуждено уголовное дело

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Следователи возбудили уголовное дело по факту произошедшего в Кимовском районе смертельного ДТП по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц».

Страшная авария произошла 14 октября на 10-м км трассы «Кимовск — Новольвовск» Тульской области. Маршрутка, принадлежащая организации «Прометей — ТВ» столкнулась с легковым автомобилем, принадлежащим индивидуальному предпринимателю, оказывающему услуги по перевозке пассажиров.

При ДТП пострадали 9 человек, трое из которых погибли, а шестеро получили различные травмы.

На месте происшествия работали следователи и криминалисты регионального управления следственного комитета. Они зафиксировали следы аварии, изъяли необходимые для исследований образцы и другие значимые для следствия материалы, также допрашивались очевидцы.

Вскоре следствием будет назначена автотехническая судебная и ряд других экспертиз.

Кроме того, по факту произошедшего ДТП прокуратура Тульской области организовала проверку перевозчиков, после которой будет принят полный комплекс мер реагирования.

Руководством СУ СК инициирована передача материалов уголовного дела, возбужденного органами полиции по факту дорожно-транспортного происшествия (ст. 264 УК РФ), для дальнейшего расследования следователям регионального управления Следственного комитета.

В рамках расследования продолжается работа по установлению всех деталей и обстоятельств ДТП. В результате проведенного комплекса мер будет сделан вывод о причинах случившейся аварии.