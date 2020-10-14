17 октября туляки напишут "Тотальный диктант" на четырех площадках города Фото: Алексей ФОКИН

17 октября в Туле пройдёт долгожданный «Тотальный диктант». Для проведения мероприятия организаторами было выбрано четыре площадки:

1) ТГПУ им. Л.Н. Толстого (пр-т Ленина, 125, к. 4),

2) ГУК ТО Региональный библиотечно-информационный комплекс (ул. Тургеневская, 48),

3) завод «Октава» (ул. Каминского, 24),

4) культурный центр «Типография» (ул. Фридриха Энгельса, 70А).

Для туляков текст диктанта прочтут:

ТГПУ им. Л.Н. Толстого;

Наталия Михайловна Старцева, кандидат филологических наук, доцент.

Нелли Александровна Красовская, доктор филологических наук, доцент.

ГУК ТО Региональный библиотечно-информационный комплекс

Наталия Бабичева, директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы»

Завод «Октава»

Тина Канделаки, продюсер, журналист.

Культурный центр «Типография»

Тамара Александровна Чихачева, кандидат педагогических наук, доцент.

Для участия в диктанте необходимо зарегистрироваться: https://totaldict.ru/tula/#/stages

Количество мест на площадках ограничено из-за неблагоприятной эпидобстановки. Наличие средств индивидуальной защиты — обязательно!

Диктант также можно написать онлайн и в формате #пишемдома. Подробности можно узнать на официальном сайте «Тотального диктанта».