Трагическое ДТП такси с маршруткой в Тульской области: комментарий МЧС Фото: материалы пресс-служб

Сегодня, 14 октября, в Туле произошло страшное ДТП, в котором умерли люди. Так, около 12:30 по мск в Тульской области на дороге в Кимовском районе столкнулись такси и микроавтобус.

Авария стала не просто серьезной, но еще и трагической. Так, в ДТП пострадало 7 человек, трое из которых умерли. На месте работали сотрудники МЧС и полицейские.

Предположительной причиной аварии стало то, что водитель такси не смог справиться с управлением и выехал на встречную полосу, где и столкнулся с маршруткой.

Ситуацию прокомментировал ВрИО заместителя начальника Главного управления МЧС России по Тульской области (по антикризисному управлению) Евгений Щелкунцов.