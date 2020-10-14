15 октября несколько районов и поселков Тулы останутся без электричества Фото: Алексей ФОКИН

Завтра, 15 октября, в нескольких районах и трех поселках Тулы произойдет временное отключение света. Ток перестанет поступать в дома местных жителей в связи с проводимимы плановыми ремонтно-профилактическими работами.

Так, с 9:00 и до 17:00 света не будет по следующим адресам:

ул. Мира, 54, 54-а, 56, 56-а, 58; ул. Смидович, 1-а, 4, 4-а, 6-в, 2; ул. Оружейная, 7-а

ул. Демонстрации, 134, 136, 137, 139, 25, 42-46, 46-а; ул. Дм. Ульянова, 22-32 (чётн.); ул. Первомайская, 35-47 (нечётн.), 62, 64, 66, 56, 58, 60; пер. Серебровский, 1-7 (нечётн.), 2-8 (чётн.); ул. Луговая, 2-8 (чётн.), 3, 5; пр-зд Первомайский, 3-а

пр-т Ленина, 129, 1231-а, 131-б, 131-в, 133, 127, 127-а; ул. Вознесенского, 1; ул. Рязанская, 4, 6

ул. Горельская, 34-120 (чётн.), 19-49 (нечётн.); ул. Энтезиастов, 28-70 (чётн.), 17-59 (нечётн.); 1-й и 4-й Горельский пр-ды; 2-й Горельский пр-зд, 4-32 (чётн.), 5-17 (нечётн.); 3-й Горельский пр-зд, 1-10; 5-й Горельский пр-зд, 6, 7

п. Хомяково: ул. Хомяковская, 1, 2; Хомяковский пр-зд

ул. Щепкина, 1-21 (нечётн.), 21-а, 21-б, 1-а; ул. Газовая, 30, 32, 34; ул. Ермоловой, 1-13 (нечётн.), 2-20 (чётн.); ул. Верещагина, 1-21 (нечётн.), 2-а, 1-а, 1-б, 1-в, 2-22 (чётн.), 8-а, 7-а, 1-г; ул. Коксовая, 33, 31, 35, 38, 40, 44, 46, 48; пр-зд Верещагина, 1-7; Епифанское ш., 27-35 (нечётн.)

п. Скуратово: ул. Киреевская, 9-29; ул. Чекалина, 95, 93, 93-а, 93-б, 92, 22, 20; п. Октябрьский, 11, 11-а, 15-21 (нечётн.), 12, 14, 16, 18; СНТ "Лотос"; СНТ-3 "УВД"; СНТ "Волна", ул. Скуратовская, 89-в

п. Косая Гора: Орловское ш., 10-26 (чётн.); ул. Стрекаловская, 2-48 (чётн.); ул. Чкалова, 1-13 (нечётн.), 2-12 (чётн.)