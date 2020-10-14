Гражданин Украины пытался вывезти за пределы страны старинный тульский самовар Фото: материалы пресс-служб

Сотрудники таможни в Ростовской области остановили гражданина Украины, который хотел провезти через границу старинный самовар. Такую находку обнаружили в ходе досмотра багажника автомобиля, при этом оказалось, что самовар еще и тульский.

На боку изделия красовалась старинная гравировка «ТОВАРИЩЕСТВО ПАРОВОЙ САМОВАРНОЙ ФАБРИКИ НАСЛЕДНИКОВЪ ВАСИЛiЯ СТЕПАНОВИЧА БАТАШЕВА ВЪГ ТУЛIЪ, ФАБРИЧ МАРКА; УТВЕРЖДЕНО ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 1899Г.».

Таможенный эксперт сделал заключение, что это оригинальный самовар, изготовленный на фабрике «Товарищество паровой самоварной фабрики наследников Василия Степановича Баташева». Изготовлен он был в 1900 — 1910 гг. в самой Туле.

Однако мужчина признался, что понятия не имел о том, что самовар имеет культурную ценность. Тем не менее, в отношении мужчины завели административное дело.