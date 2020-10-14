В Тульской области в страшном ДТП такси с маршруткой погибло три человека Фото: материалы пресс-служб

Сегодня, 14 октября, около 12:30 по мск в Тульской области произошло крупное и трагичное ДТП. На дороге в Кимовском районе столкнулось легковое пассажирское такси и макроавтобус, следовавший по маршруту « Кимовск — Новольвовск» . Произошло это между поселками Петровское и Калиновка.

По предварительной информации, таксист не справился с управлением, из-за чего выехал на встречку и там лоб в лоб столкнулся с микроавтобусом. Удар транспортных средств был очень сильным. На месте происшествия работают полицейские и спасатели.

В Тульской области в страшном ДТП такси с маршруткой погибло три человека Фото: материалы пресс-служб

Известно, что авария закончилась трагически. В ДТП погибли три человека, а еще пятеро пострадали.

Детали и обстоятельства аварии устанавливаются.