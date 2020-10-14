«Единая Россия» начала разработку народной программы к предстоящим выборам в Госдуму

На заседании Программной комиссии обсуждались приоритеты народной программы, с которой партия пойдет на выборы в Госдуму в 2021 году. Фото: материалы пресс-служб

Успех «Единой России» на предстоящей избирательной кампании будет во многом зависеть от новой программы партии. Об этом заявил Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на заседании Программной комиссии, где обсуждались приоритеты народной программы, с которой партия пойдет на выборы в Госдуму в 2021 году.

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев Фото: материалы пресс-служб

«Вопреки представлениям некоторых людей, наши избиратели, безусловно, читают программы кандидатов, политических партий и голосуют, исходя из тех предложений, с которыми выходят политические силы. Поэтому важность нашей новой программы невозможно переоценить. При ее разработке, конечно, нужно учесть все ключевые задачи сегодняшнего дня, услышать — и это, наверное, самое главное — те идеи, которые будут предложены. Мы исходим из того, что сами избиратели, граждане нашей страны и будут соавторами нашей программы. В этом случае она действительно будет по-настоящему народной программой», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

По его словам, в последние месяцы «Единая Россия» вела в регионах, где проходили избирательные кампании, общественное обсуждение некоторых положений будущей программы, и именно запросы и предложения граждан лягут в основу документа. Председатель партии подчеркнул, что программа — не «набор лозунгов», а рабочий документ, рассчитанный на весь срок полномочий депутатов Госдумы.

Он отметил, что в центре программы должны быть поддержка экономики, инновационное развитие промышленности, защита малого и среднего бизнеса, упрощение отчетности для предпринимателей, гибкое регулирование трудовых отношений. Эти темы во многом оказались на повестке дня из-за пандемии коронавируса.

Большой блок в документе будет отведен под «социалку». В частности, развитие адресной помощи людям, обеспечение качественного и доступного здравоохранения с учетом новых вызовов. Дмитрий Медведев предложил инструмент обязательного лекарственного страхования — когда препараты по рецепту врача пациенты получают за счет государства.

Еще одна важная тема – защита трудовых прав. Во время пандемии это стало особенно актуально. Были случаи, когда людей вынуждали уйти с работы, используя имеющиеся лазейки в законодательстве. Кроме того, большое количество сотрудников перевели на дистанционную работу — эта сфера пока не отрегулирована, сейчас «Единая Россия» работает над необходимыми поправками в Трудовой кодекс. Несмотря на это, фундаментальные положения трудового законодательства должны остаться неизменными, подчеркнул Дмитрий Медведев.

«Именно они и составляют костяк гарантий в трудовом праве в отношении каждого конкретного работника и являются гарантами неукоснительного соблюдения прав и интересов граждан», — сказал Председатель партии.

Среди элементов, которые усилят действующее трудовое законодательство, он назвал социальное партнерство и усиление роли работников в управлении экономикой, в том числе через общественные объединения, решение проблем самозанятых. По мнению Дмитрия Медведева, все эти предложения нужно отразить в предвыборной программе.

В то же время в партии продолжат заниматься системными проектами, которые «Единая Россия» реализует уже много лет. Это создание комфортной городской среды, улучшение качества жизни на селе. Дмитрий Медведев еще раз подчеркнул, что в сельских территориях нужно стремиться к созданию инфраструктуры, близкой к городской. Речь, в частности, о доступности медицины, образования, благоустройстве.

«Нужна, вне всякого сомнения, всеобщая газификация сельских домохозяйств не за счет потребителя, а за счет других источников. И, конечно, создание удобных дорог и транспортных возможностей для свободной поездки жителей сел в города», — сказал Дмитрий Медведев.

Что касается развития системы здравоохранения в целом, то, по словам Председателя партии, в программе партии необходимо отразить новые требования по применению современных электронных сервисов и услуг в этой сфере, укреплению первичного звена, поддержке медиков и медицинского образования, развитию отечественной фарминдустрии.

Говоря об алгоритме работы над проектом народной программы, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак подчеркнул, что предварительный сбор предложений продолжается.

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак Фото: материалы пресс-служб

«Это будет народная программа, основанная на тех проблемах и вопросах, которые волнуют людей. Она пишется не в закрытых московских кабинетах, не где-то на стороне в экспертных центрах, а в ходе непосредственного общения с людьми на местах», — отметил он.

По его словам, для сбора предложений будут использовать общественные приемные, и встречи депутатов и кандидатов с избирателями, и онлайн форматы.

Первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев подчеркнул, что партия изначально предложит лишь примерную структуру программного документа.

Первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев Фото: материалы пресс-служб

«Хотел бы подчеркнуть, что структура должна носить примерный характер, потому что в ходе обсуждения с гражданами она может претерпеть трансформацию, в ней могут появиться какие-то новые разделы, а какие-то разделы, которые не вызывают особого интереса у избирателей, могут сократиться», — отметил парламентарий.

Исаев уточнил, что каждым разделом программы будет заниматься отдельная рабочая группа. В состав таких групп войдут представители органов федеральной и региональной власти, депутаты Госдумы и сенаторы, члены Правительства РФ. Кроме того, партия пригласит к программной работе глав регионов, общественные объединения, экспертное сообщество и ученых. Они будут не только работать над документом, но и оценят его с точки зрения возможности воплощения в жизнь — чтобы в нем не было популизма. Часть положений эксперты уже поддержали.

«Важен тезис по здравоохранению и лекарственному обеспечению. Нужно стереть разницу между регионами по доступности медпомощи. Страховой взнос не должен быть привязан к региону, и это должно распространяться на всю страну. Кроме того, мы должны идти по пути к бесконтактному взаимодействию граждан с государством. В том числе, важна программа по развитию образования — мы можем поставить перед собой задачу бесплатного первого профессионального образования, тем самым создавая общий стартовый уровень для наших граждан», — отметил ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы Владимир Мау, вошедший в состав программной комиссии партии.

Генеральный директор Агентства политической и экономической конъюнктуры, политолог Дмитрий Орлов обратил внимание на повышенную ответственность «Единой России» в связи с новыми конституционными полномочиями Госдумы. Поэтому партии, считает он, нужно реализовывать стратегию доверия в общении с избирателем.

Генеральный директор Агентства политической и экономической конъюнктуры, политолог Дмитрий Орлов Фото: материалы пресс-служб

«При формировании новой программы партии важно соблюсти фундаментальные принципы, не размениваться на перезагрузки, не отходить от того, на чем она стоит. Но тем не менее общественные запросы меняются, люди предъявляют различные требования, хотят коммуницировать с партией в том числе в самых различных новых форматах — онлайн и оффлайн. И эти возможности в ходе обсуждения народной программы и экспертам, и лидерам общественного мнения, и гражданам должны быть предоставлены», — резюмировал Дмитрий Орлов.

Следующее заседание Программной комиссии «Единой России» пройдет уже в ноябре.

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», первый заместитель председателя Тульской областной Думы Николай Воробьев Фото: материалы пресс-служб

– Формировать предложения в предвыборную программу партии мы планируем с учетом мнений жителей области и основными направлениями губернаторской программы социально-экономического развития региона, – отметил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», первый заместитель председателя Тульской областной Думы Николай Воробьев. – Это важнейшее условие эффективности любого плана действий: он должен отвечать на запросы людей, а его результат во многом зависит от умения объединить усилия. Уже сейчас мы можем говорить о том, что первоочередными задачами программы станут выполнение социальных обязательств в сфере семейной политики, здравоохранения, поддержки льготных категорий граждан.

Задачи будут формироваться на основании обращений жителей, в ходе встреч с населением, мониторинга общественных запросов по линии социально значимых партпроектов. Безусловно, важнейшим направлением программы станет усиление инфраструктурных программ по формированию комфортной городской среды, проекту «Народный бюджет». В условиях коронавирусной повестки будет уделено внимание развитию волонтерского движения, добровольческих инициатив и в целом поддержке общественных объединений. Среди программных приоритетов – тема патриотического воспитания. В 2021 году Тула будет праздновать 80-летие героической обороны города в годы Великой Отечественной войны.