В Туле по улице Николая Руднева запретят движение Фото: Алексей ФОКИН

В четверг, 15 октября, в Туле будут введены дорожные ограничения. Они будут связаны с проведением мероприятия в Могилевском сквере коснутся участка по улице Николая Руднева.

Как сообщает администрация города Тулы, что в целях обеспечения безопасности дорожного движения с 08:00 до 15:00 по ул. Николая Руднева на участке от проспекта Ленина до дома 69 по ул. Николая Руднева будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта.