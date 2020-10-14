На два дня в Туле ограничат движение транспорта из-за футбольных матчей Фото: Алексей ФОКИН

18 октября и 7 ноября в Туле пройдут футбольные матчи в рамках РПЛ. НА поле Центрального стадиона встретятся:

тульский «Арсенал» с «Уралом» из Екатеринбурга — 18 октября;

тульский «Арсенал» с «Ротор» из Волгограда — 7 ноября.

В связи с этим во время проведения спортивного мероприятия будут введены ограничения движения по ул. Жаворонкова на участке от ул. М. Тореза до пр. Ленина, а также по ул. Агеева на участке от ул. Н. Руднева до пр. Ленина:

с 00:00 до 22:00 будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств;

с 08:00 до 22:00 будет ограничено движение всех видов транспортных средств.

Советуем водителям заранее простраивать иные маршруты для движения.