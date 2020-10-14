Туляков приглашают на Дни открытых дверей в «Академию Слуха!»

По данным ВОЗ, тяжелыми нарушениями слуха страдают 466 млн человек по всему миру.

- Мы часто слышим, что проблемы со слухом – это следствие пожилого возраста или врожденных аномалий. Так ли это на самом деле?

- 70 % покупателей «Академии Слуха» действительно пожилые люди, у которых возрастные процессы снижения слуха.1

К сожалению, это неизбежно: такие процессы наблюдаются у 37 % людей в возрасте 61-70 лет и у 2/3 респондентов старше 70 лет.2

Но есть факторы, которые способствуют появлению болезни в более раннем возрасте:

- Частое пребывание в помещениях с уровнем шума свыше 85 дб. Это поезда, вагоны метро, самолеты, производственные цеха. При среднем уровне шума слух падает не сразу – за 5-10 лет. А при высоком может ухудшиться уже за 1-2 года! 3

- Сахарный диабет и стабильно высокий сахар в крови. Считается, что высокий уровень глюкозы разрушительно действует на мелкие сосуды внутреннего уха, в результате теряется слух. 4

- Высокое или нестабильное артериальное давление также влияет на слух. Так, среди пациентов с гипертонией второй стадии слух остается в норме только у 25 %, а у пациентов с третьей стадией болезни здоровый слух уже почти не встречается! 5

- Какие признаки могут говорить о потере слуха?

- Их несколько: проблемы с разборчивостью речи, когда кажется, что у окружающих «каша во рту», постепенное прибавление громкости у телевизора или радио, сложности с восприятием женских и детских голосов.

- Что же делать, если слух испортился?

- Современная медицина позволяет компенсировать слух за счет правильного слухового аппарата. Хороший слуховой аппарат поможет вам:

- повысить разборчивость речи даже в сложных ситуациях: на шумном семейном празднике, концерте, в магазине или на детской площадке;

- уменьшить влияние постороннего шума, такого как грохот стиральной машины, жужжание холодильника;

- вернуться к нормальной жизни, где есть место для родных и близких, и нет места пустоте и одиночеству!

В октябре в «Академии Слуха» состоятся Дни открытых дверей, где можно совершенно бесплатно получить консультацию эксперта-сурдоакустика и сделать тест слуха! Также всего три дня действуют скидки на слуховые аппараты до 50 %!

С 23 по 25 октября мероприятие пройдет в г. Тула, ул. Жаворонкова, 4,

запись по телефону:

+7(4872) 74-00-76,

с 16 по 18 октября – в г. Тула, ул. Ложевая, 133,

запись по телефону:

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с 30 октября по 1 ноября – в г. Новомосковске, ул. Октябрьская, 43,

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1 Согласно внутреннему исследованию «Аурика», проведенному методом формализованного интервью в первом квартале 2019 года. Выборка 11901 человек. https://surdoinfo.ru/znakomtes-vash-klient/

2 Диагностика и управление потерей слуха у пожилых пациентов – Н. Т. Хан., Л. Хуанг., Б. Уитфилд, А. Чанг, «Aust Fam Physician», 2016.

3 Шишелова Т. И., Малыгина Ю. С., Нгуен Суан Дат ВЛИЯНИЕ ШУМА НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА // Успехи современного естествознания. – 2009. – № 8.

4 По материалам компании Starkey Hearing Technologies: https://www.starkey.com/blog/articles/2018/10/Diabetes-and-hearing-loss

5 Согласно исследованию Самарского государственного института, совместно с Северо-Западным государственным медицинским университетом им. И. И. Мечникова в 2013 году. www.celt.ru/articles/art/arterialnaya-gipertoniya-kak-prichina-narusheniya-sluha.phtml.

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