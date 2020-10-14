18 октября в Туле ограничат продажу алкоголя из-за футбольного матча Фото: Алексей ФОКИН

В воскресенье, 18 октября, в областной столице на Центральном стадионе пройдет футбольный матч, где встретятся команды тульского «Арсенала» и екатеринбургского «Урала». Игра начнется в 14.00 часов.

По этой причине в Туле ограничат продажу алкоголя в магазинах на расстоянии менее 1000 метров от стадиона «Арсенал». По запрет попадёт даже некрепкие алкогольные напитки — пиво, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуха.

Продажа алкоголя будет запрещена за три часа до начала игры, во время проведения и в течение трёх часов после окончания матча. Таким образом туляки и гости города не смогут купить алкоголь вблизи стадиона с 12.00 до 19.00 часов.