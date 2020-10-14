Такие разные новообразования: что нужно знать тулякам

Новообразования на коже часто становятся предметом беспокойства

В ГУЗ «Тульский областной клинический кожно-венерологический диспансер» проводится диагностика онкологии кожи. Опыт специалистов и использование современного оборудования позволяют быстро выявлять не только доброкачественные образования, но и злокачественные. Инновационные технологии дают возможности для предотвращения развития патологических процессов и в некоторых случаях гарантируют полное излечение пациентов.

Главный врач ГУЗ «ТОККВД» Наталья Руднева

– Почему появляются новообразования?

– Причинами могут быть генетическая предрасположенность и чрезмерная инсоляция (пребывание на солнце). То, что обычно именуется родинками, – это меланоцитарные невусы, то есть невусы, которые возникают из пигментообразующих клеток. Они настораживают, часто ассоциируются с меланомой. Со временем родинки могут меняться: может изменяться цвет, размер, они могут исчезать, вокруг них может образоваться очаг депигментации.

– Когда нужно обратиться к врачу?

– Во всех случаях: первое появление родинки, а также если заметили, что родинки появляются в большом количестве в течение менее 12 месяцев. Врач осмотрит родинку с помощью дерматоскопа, который позволяет изучить ее структуру.

– Как влияют солнце и солярий на появление новообразований на коже?

– Влияют, ускоряют, провоцируют. По большому счету, длительное пребывание на солнце для человека даже с темным фототипом кожи не совсем желательно. Солнечные лучи повреждают генетический аппарат клеток эпидермиса. Уже доказано, что лучи являются провоцирующим фактором, особенно опасны солнечные ожоги, полученные в детском возрасте.

Солярий в этом плане еще хуже. Там спектр ультрафиолетовых лучей другой, присутствуют те, которые вмешиваются в генетику клетки. Появление старческих пигментаций гораздо более выражено после солярия, чем после пребывания на солнце. Базилиома - плоскоклеточный рак - часто развивается у любителей солнечных ванн.

– Как избавиться от новообразования?

– Если мы удаляем заведомо доброкачественное новообразование (бородавку, папиллому), которое не требует гистологического исследования, метод не важен. Это может быть химический способ разрушения, радиоволновой, электрический, лазерный – что угодно. Если мы удаляем нечто, требующее гистологического исследования, то метод не должен повреждать ткани, то есть мы должны отрезать неповрежденный невус, который затем отправим на исследование. Можно воспользоваться иссечением, методом радиоволновой хирургии, электрохирургии или лазером. Если речь идет о подозрении на меланому, используется только хирургический метод, потому что необходимы большой отступ от очага поражения и удаление на всю глубину кожи. В ГУЗ «ТОККВД» используются различные методы удаления новообразований. Также в отделении косметологии мы отлично справляемся с различными пигментными пятнами на коже, которые доставляют большой дискомфорт пациентам, особенно если они располагаются на лице. Сейчас самое время обратиться к специалистам, чтобы справиться с новообразованиями на коже. Если к нам приходит пациент с невусом, который выглядит подозрительно, мы отправляем удаленный очаг на гистологическое обследование или сразу направляем пациента в онкодиспансер, минуя визит к терапевту.

– Как идет реабилитация после удаления?

– После удаления ранку обрабатывают антисептиком в течение пяти-семи дней до образования плотной корочки. В это время запрещено принимать ванну и ходить в бассейн. Душ можно. В течение месяца происходит полная регенерация. В зависимости от глубины воздействия остается пигментное пятнышко, которое потом уходит, либо рубчик. Рубец – это норма. Есть естественные механизмы регенерации кожи. Со временем он становится менее заметным.

– Есть ли какие-то способы профилактики появления новообразований на коже?

– Профилактика возможна в плане безопасного поведения. Мы знаем свой семейный анамнез (была ли у наших кровных родственников меланома), мы знаем свой фототип. Все это нужно учитывать. Каждый пациент свои родинки, в общем-то, знает и за ними наблюдает, но есть места, которые самому осмотреть невозможно, например, волосистая часть головы, спина. Меланома, удаленная на ранней стадии, – это благоприятный прогноз. Как только она пошла вглубь, возникают вопросы. Так что профилактические осмотры имеют смысл. Дерматоскопия – метод оптической диагностики новообразований кожи с помощью многократного увеличения. В кожвендиспансере он проводится с 2013 года абсолютно бесплатно. Это диагностический метод, который позволяет определить структуру новообразования на коже. Сегодня мы осуществляем диагностику с помощью инновационного аппарата «Фотофайндер» – инновационный прибор делает фотографическое картирование поверхности тела, то есть составляет карту всех родинок, пятнышек в очень высоком разрешении. Ценность обследования с его помощью в том, что он сохраняет полную картину поверхности кожи пациента, у которого может быть до 200 и более новообразований. Пациент может прийти через год-два или даже через 5-10 лет на повторный осмотр, еще раз сфотографировать поверхность кожи, и программа сама укажет врачу на вновь появившиеся родинки или те новообразования, которые были, но как-то изменились со временем.

ГУЗ Тульский областной клинический кожно-венерологический диспансер:

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