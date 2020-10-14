Коронавирус в Тульской области, последние новости на 14 октября 2020: 64 заразились коронавирусом и 47 выздоровели

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 14 октября 2020 Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

По данным на 14 октября в Тульской области зарегистрировано 64 новых случая заболевания коронавирусом за минувшие сутки. В числе заболевших оказались жители Тулы и области. Всего за время наблюдения в регионе болезнь была подтверждена у 10 826 человек.

Вместе с тем, за минувшие сутки с коронавирусом смогли справиться 47 пациентов, которые были выписаны после получения повторных отрицательных тестов на «ковид». Всего от коронавируса выздоровели 9 724 жителей области.

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 14 октября 2020

Отметим, что за минувшие сутки не установлено ни одного летального исхода с подтвержденным коронавирусом. Однако всего от «ковида» умерло 393 жителей региона.