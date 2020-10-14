В Тульской области 33-летняя женщина ушла из дома с черным котом и не вернулась Фото: материалы пресс-служб

В Тульской области ищут пропавшую 33-летняя жительницу Узловой. Поисками женщины занимаются полицейские и волонтеры «Лизы Алерт».

Известно, что пропавшая Оксана Нефедьева, взяв в руки черного кота с белой грудкой, вышла из дома и до сих пор не вернулась.

Приметы:

Рост: 170-175 см.

Телосложение: xудощавое

Волосы: русые, длинные

Был одета: черная с красными рукавами куртка, черные джинсы, без шапки, возможно в кепке.

В Тульской области 33-летняя женщина ушла из дома с черным котом и не вернулась Фото: материалы пресс-служб

Однако, в социальных сетях под ориентировкой появились комментарии, что женщина жива и никуда не пропала, а с ней самой недавно говорили по телефону. Кто-то даже видел похожую женщину с похожим котом на руках на улицах Узловой.

Всех, кому известно что-либо о пропавшей, просьба сообщить всю информацию по телефону: 8-800-700-54-52 или набрать 112.