В Тульской области разыскивают 13-летнего подростка из Орла
Поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщили о новом пропавшем ребенке. Однако теперь пропал 13-летний мальчик из города Орел, но находится он может в Тульской области.
Известно, что 13 октября мальчик ушел из дома, но так и не вернулся. По сей день о местонахождении подростка ничего не известно.
Приметы пропавшего подростка:
Рост: около 160 сантиметров, худощавое телосложение.
Волосы: светло-русые волосы.
Глаза: карие.
Был одет: в красную или синюю куртку, серую кофту, синие джинсы или спортивные штаны и черные кроссовки. С собой имел черный рюкзак.
В Тульской области разыскивают 13-летнего подростка из Орла
Фото: материалы пресс-служб
Если вам что-либо известно о местонахождении подростка, то свяжитесь с инфоргом поискового отряда "Лиза Алерт" Ириной по телефону: 89536239033.