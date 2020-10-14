В Тульской области разыскивают 13-летнего подростка из Орла

Поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщили о новом пропавшем ребенке. Однако теперь пропал 13-летний мальчик из города Орел, но находится он может в Тульской области.

Известно, что 13 октября мальчик ушел из дома, но так и не вернулся. По сей день о местонахождении подростка ничего не известно.

Приметы пропавшего подростка:

Рост: около 160 сантиметров, худощавое телосложение.

Волосы: светло-русые волосы.

Глаза: карие.

Был одет: в красную или синюю куртку, серую кофту, синие джинсы или спортивные штаны и черные кроссовки. С собой имел черный рюкзак.

В Тульской области разыскивают 13-летнего подростка из Орла Фото: материалы пресс-служб

Если вам что-либо известно о местонахождении подростка, то свяжитесь с инфоргом поискового отряда "Лиза Алерт" Ириной по телефону: 89536239033.