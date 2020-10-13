В Туле вежливый водитель на "Ауди" грубо нарушил ПДД, зато пропустил пешеходов

фото: стоп-кадр Фото: соцсети

Сегодня, 13 октября, туляки поделились в соцсетях видеороликом вежливого, но грубого нарушения ПДД. А произошел акт нарушения на улице Советской.

фото: стоп-кадр Фото: соцсети

Как мы видим на записи автомобильного видеорегистратора, что иномарка, ехавшая в крайнем левом ряду, решила перестроится. Однако, новой полосой для движения водитель выбрал трамвайные пути встречного направления. Затем, автомобиль выехал на перекресток, и, пропустив пешеходов, тут же повернул направо из третьего, а точнее, даже четвертого ряда. И все это происходило на запрещающий сигнал светофора.

фото: стоп-кадр Фото: соцсети

Далее автомобиль скрылся в сторону Тургеневской улицы.