В Туле запустили новый автобусный маршрут №7 Фото: Алексей ФОКИН

С сегодняшнего дня, 13 октября, в Туле запущен новый автобус по маршруту №7. Такое транспортно нововведение связано с открытием движения по второй очереди Восточного обхода.

Автобус будет осуществлять движение по следующему маршруту: «з-д РТИ - з-д Мелодия»: з-д РТИ – ул. Оружейная – ул. 9 Мая – пр-т Ленина – ул. Рязанская - Восточный обвод – ул. Ложевая - ул. Металлургов – ул. Столетова (ул. Театральный переулок) - ул. Н. Островского - з-д «Мелодия».

Режим работы с 06.00 до 23.13 ежедневно. Средний интервал движения – 20 мин. По данному маршруту на начальном этапе будут ходить 5 автобусов среднего класса, в дальнейшем количество общественного транспорта будет увеличено, а средний интервал между рейсами составит 10 минут в пик-часы.

Актуальное расписание движения нового маршрута туляки могут посмотреть на официальном сайте администрации города Тулы, а также на остановочных пунктах по схеме движения автобуса.