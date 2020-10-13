14 октября часть Тулы снова останется обезвоженной Фото: Алексей ФОКИН

В среду, 14 октября, в Туле снова будут отключать холодную воду по некоторым адресам. Как сообщает «Тулагорводоканал», это связано с проведением плановых ремонтно-профилактических работ.

Так с 9:30 по мск и до окончания работ холодную воду временно отключат по следующим адресам:

ул. Лейтейзина д.д. 3, 3а, 5, 5а, 6, 8, 10, 12, 12б, 12в, 12г, 76,

ул. Бр. Жабровых д.д. 2, 4, 1а, 1, 3, 5, 6,

ул. Ленина д.д. 22, 24,

ул. Красноармейский проспект д.д. 7, 7а, 9, 11,

ул. Революции д.д. 33, 33а, 25, 23, 19, 21, 21а, 12,

ул. Свободы д.д. 11, 24,

ул. Халтурина д.д. 1, 3.

По окончанию работ возможно временное ухудшения качества воды по мутности и содержанию железа.