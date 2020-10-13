В Туле стартовала продажа билетов на футбольный матч "Арсенала" с "Уралом" Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 13 октября, в Туле стартовали продажи билетов на встречу 11-го тура чемпионата России «Арсенал» - «Урал». Матч состоится 18 октября в 14:00 по мск.

Билеты продаются в кассах Центрального стадиона «Арсенал» с 13:00 до 19:00. Приобрести билет можно до 17 октября. В день матча билеты в кассах продаваться не будут. Также можно приобрести билеты на официальном сайте «Арсенала».

Отметим, что пропуск на трибуну будет возможен только при наличии средств индивидуальной защиты - масках и перчатках.