В Тульской области пропал 12-летний мальчик Фото: материалы пресс-служб

В Тульской области снова пропал ребенок. Сообщается, что 9 октября в селе Дедилово Киреевского района домой не вернулся 12-летний мальчик.

На данный момент о местонахождении ребенка до сих пор ничего неизвестно. Поисками занимаются правоохранители и волонтеры отряда «Лиза Алерт». Туляков просят помочь в поисках пропавшего мальчика.

Приметы:

Рост: 155 см. Телосложение: нормальное Цвет глаз: карие Волосы: чёрные, короткая стрижка

Был одет: черная олимпийка на молнии, темно-синяя водолазка, спортивные штаны красного цвета с белыми лампасами, синие кроссовки с белыми лампасами.

Особые приметы: смуглый, азиатская внешность.

В Тульской области пропал 12-летний мальчик Фото: материалы пресс-служб

При владении какой-либо информации о местонахождении мальчика — сообщите ее по телефонам : 112, 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный).