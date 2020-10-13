Первый снег в Туле выпадет к 18 октября Фото: Алексей ФОКИН

Сентябрь и первая половина октября подарила тулякам теплую погоду. Так, за последние две недели температурный режим в регионе держится в пределах +15...+19 градусов. Однако, туляки начинают уже готовится к первым холодам и тщательнее следить за погодой.

Так, по прогнозам синоптиков в Тульской области до чт, 15 октября, будет уже привычное тепло в +18...+19 градусов. Однако в пятницу, 16 октября, в областной столице резко похолодает до + 9 градусов тепла. В субботу, 17 октября, похолодает до +6 градусов, а уже в воскресенье, 18 октября, температура днем составит всего +3 градуса.

Первый снег обещает пойти именно в воскресенье 18 октября. Поэтому, советуем тулякам быть осторожными на дорогах, а также одеваться по погоде, особенно в неблагоприятных эпидусловиях, чтобы избежать респираторных заболеваний.

Напомним, что с 7 октября в Туле начался отопительный сезон. Сегодня все дома в областной столице должны быть наполнены теплом и горячими батареями.