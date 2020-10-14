«КНАУФ ГИПС Новомосковск»: 25 лет развития и созидания на тульской земле

ООО «КНАУФ ГИПС НОВОМОСКОВСК» — одно из самых современных предприятий группы КНАУФ СНГ - образец высокой надежности и стабильности.

Какими были для компании эти годы работы? Как модернизировалось предприятие? Какую роль в развитии сыграли философия и корпоративная культура компании? В чем главные секреты успеха?

Накануне юбилея ООО «КНАУФ ГИПС НОВОМОСКОВСК» мы побеседовали с его исполнительным директором Анатолием Макеевым.

Исполнительный директор ООО «КНАУФ ГИПС НОВОМОСКОВСК» Анатолий Васильевич Макеев.

- Анатолий Васильевич, сегодня сложно представить строительство или ремонт без материалов фирмы КНАУФ. Расскажите, а как все начиналось тогда, в далеком 1995-ом?

- Все началось гораздо раньше… Если посмотреть на историю развития гипсового комбината, то она начинается с 1949 года, когда на разведанных запасах крупнейшего в Европе месторождения гипсового камня* было завершено строительство рудника и начата промышленная добыча гипса. В советские времена комбинат достиг значительных успехов, быстро став одним из крупнейших в гипсовой промышленности.

В 90-е годы, как и большинство заводов на постсоветском пространстве, Новомосковский гипсовый комбинат переживал сложные времена. Свой взор на крупнейшее в Европе месторождение гипсового камня обратили внимание владельцы немецкой компании КНАУФ. В 1995 году фирма выиграла инвестиционный конкурс, и практически сразу приступила к реализации инвестиционных программ, которые подарили гипсовому комбинату вторую жизнь.

Компания КНАУФ инвестировала в развитие комбината более 245 млн. евро, благодаря чему он превратился в одно из крупнейших предприятий по производству современных и высококачественных строительных материалов в России. Сегодня ООО «КНАУФ ГИПС НОВОМОСКОВСК» — одно из самых современных предприятий группы КНАУФ СНГ - образец высокой надежности и стабильности.

- Как можно охарактеризовать 25 лет работы компании «КНАУФ ГИПС НОВОМОСКОВСК»?

- Эти четверть века можно назвать историей непрерывного развития и движения вперед. За 25 лет командной работы производительность предприятия увеличилась почти в 25 раз!

История компании показала, что «КНАУФ ГИПС НОВОМОСКОВСК» - успешное предприятие с большим потенциалом возможностей. На протяжении многих лет компания уверенно входит в число лидеров строительного комплекса России, принадлежит к элите российской строительной индустрии, входит в число 100 лучших организаций строительного комплекса страны. Мы стремимся полностью соответствовать международным стандартам качества продукции и управления производством, удовлетворять требования потребителей.

Именно предприятие в Новомосковске было выбрано компанией КНАУФ для реализации пилотного проекта CI (непрерывное улучшение). Проект предусматривает реализацию программ Бережливого производства. Наш девиз: «Лучше. Эффективнее. Без потерь.»

За 25 лет предприятие прошло серьезный путь модернизации и продолжает стремиться к совершенствованию по всем направлениям.

- Гордостью вашего предприятия всегда была шахта, у нее недавно тоже был юбилей…

- Шахта - наша особая гордость, здесь 70 лет назад началась добыча гипсового камня подземным способом на глубине 130 м. С приходом КНАУФ впервые в мире на шахте в Новомосковске внедрен способ выдачи гипсового камня на поверхность с применением в стволе шахты вертикальной конвейерной установки Покетлифт. Для транспортировки и переработки гипсового камня построены подземный и поверхностный технологический комплексы. Совершенствуются технологии буровзрывных работ, погрузки и транспортировки гипсового камня в подземных горных выработках. Производительность шахты на сегодня составляет 850 тонн в час, за сутки более 12 тыс. тонн.

Вся выпускаемая продукция производится из добытого гипсового камня. Ассортимент широкий, разнообразный и востребованный на строительном рынке. На территории предприятия работают производственные линии по выпуску, гипсового вяжущего, КНАУФ-листов, КНАУФ-гипсоплит, негорючих плит КНАУФ-Файерборд и плит КНАУФ-Акустика, сухих гипсовых смесей КНАУФ, металлического профиля, грунтовок.

В 2018 году фирма КНАУФ запустила в эксплуатацию завод по производству цементных плит КНАУФ Аквапанель. Выпускаемая продукция пока не имеет аналогов в России. В группе КНАУФ в мире всего 4 аналогичных производства, одно из которых как раз наше, в Новомосковске.

- Анатолий Васильевич, вы всегда говорите, что для успеха компании недостаточно современных технологий производства и грамотных управленческих решений…

- Конечно, настоящего успеха не достичь без правильной философии и общечеловеческих ценностей, которым должна следовать компания в целом и каждый ее сотрудник в отдельности.

Наше предприятие хранит верность тем принципам и ценностям, которые способствовали устойчивому развитию деятельности компании КНАУФ в течение всех прошедших лет: «человечность», «партнерство», «верность делу» и «дух предпринимательства». Уверен, что эти ценности будут залогом нашего успеха и в дальнейшем. Каждый сотрудник знает о них, разделяет их и руководствуется ключевыми принципами в своих делах, сохраняя таким образом дух компании, который ведет КНАУФ по пути успеха.

За 25 лет предприятие прошло серьезный путь модернизации и продолжает стремиться к совершенствованию по всем направлениям.

Предприятие активно участвует в решении социальных программ города, оказывает финансовую помощь дошкольным и учебным заведениям, учреждениям культуры, принимает участие в проектах «Народный бюджет». Особое внимание мы традиционно уделяем микрорайону Гипсовый.

Философия КНАУФ такова: везде, где работаем, мы стараемся улучшить социальную среду. Отремонтировали школу, стадион, сейчас занимаемся сквером, в котором уже установлен арт-объект – большой шахтерский фонарь с гипсовым камнем внутри… Это «Символ» микрорайона Гипсовый, олицетворяющий труд всех поколений работников Гипсового комбината, в том числе ООО «КНАУФ ГИПС НОВОМОСКОВСК».

- Успех любого предприятия невозможен без слаженной работы коллектива…

- Наш коллектив - это давно не просто коллектив, а команда высококвалифицированных профессионалов и единомышленников. Команда, которая работает слаженно, надежно, на опережение поставленных производственных задач. На предприятии делается все, чтобы сотрудники чувствовали себя защищенными: огромное внимание уделяется вопросам охраны труда и техники безопасности, здоровью, мотивации, обучению и развитию персонала.

Мы понимаем, что наше будущее в руках талантливых и заинтересованных в результате своего труда сотрудников. Свой вклад вносит культура семейного предприятия: мы учимся друг у друга, поддерживаем друг друга, передаем полученные знания. Реализуемый сегодня проект CI «Непрерывное совершенствование» - смелый взгляд в будущее, способность идти в ногу с потребностями времени и опережать их, уделяя внимание дальнейшему развитию, реализации новых инвестпроектов, обучению персонала. Мы открыты позитивным переменам и инновациям, это залог движения вперед!

- Знаем, что сейчас впервые с 2012 года проводится «Год Германии в России».

- Да, все верно. Проект «Год Германии в России» стартовал в сентябре 2020 года и продлится по июнь 2021 года. Международная группа «КНАУФ» - один из ключевых партнеров этого события. «Год Германии в России» организует Посольство Федеративной Республики Германия в Российской Федерации, Гёте-Институт в Москве и Российско-Германская внешнеторговая палата. Партнером «Года Германии в России» группа КНАУФ стала не случайно: она работает в России с 1993 года. Более чем за четверть века компания инвестировала в российскую строительную отрасль более 1,6 млрд евро, модернизировав или построив вновь 20 производственных предприятий, обеспечив рабочими местами более 4 тысяч человек.

В рамках «Года Германии в России» пройдет серия ярких мероприятий: фестивали, культурные мероприятия, молодежные и дискуссионные форумы, научно-экономические конференции… В целом, должно быть очень интересно.

- Анатолий Васильевич, предприятие КНАУФ в Новомосковске традиционно принимает много гостей, кто приезжает с визитами?

- Экскурсии на наше предприятие действительно вызывают неподдельный интерес, и это нас очень радует.

Расскажу о нескольких последних визитах.

В преддверии юбилея 90-летия Новомосковска на предприятие обратились Губернатор Тульской области Алексей Геннадьевич Дюмин и глава администрации МО г. Новомосковск Алексей Бирюлин с просьбой организовать ознакомительную экскурсию с посещением шахты для глав администраций районов и МО Тульской области, а также для депутатов Тульской областной и городской Думы.

Мы охотно откликнулись, ведь такой формат очень помогает познакомить новых руководителей муниципальных образований и органов власти региона с работой промышленности региона, рассказать о ежедневно решаемых задачах.

И вот 17 сентября мы встречали глав муниципальных образований Тульской области. Участники с огромным интересом посетили мастерские учебного центра КНАУФ, познакомились с продукцией компании и возможностями ее применения. Затем гостей ждала экскурсия в шахту. Новые впечатления и положительный заряд созидательной энергии КНАУФ получили все!

Символ микрорайона Гипсовый олицетворяет труд всех поколений работников Гипсового комбината, в том числе ООО «КНАУФ ГИПС НОВОМОСКОВСК».

Считаю, что такие поездки весьма полезны, они дают возможность увидеть, как на деле реализуются инвестиционные проекты, с какими технологиями к нам в регион приходят инвесторы.

25 сентября нас посетили депутаты Тульской областной и городской Думы, представители разных политических партий, а также члены общественного совета при министерстве внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области.

В ходе визита мы рассказали гостям, какую важную роль в развитии нашего предприятия играет государственно-частное партнерство. При поддержке правительства региона были построены железнодорожная станция, мост через реку Любовка, благодаря инвестициям компании КНАУФ в Новомосковске открыты новые производства.

Гости увидели своими глазами масштаб нашего производства, современную инфраструктуру, оборудованные рабочие места, комфортные условия труда, созданные у нас для каждого сотрудника. Убедились, что «КНАУФ ГИПС НОВОМОСКОВСК» - не только высокотехнологичный, но и социально ответственный бизнес.

- Анатолий Васильевич! Огромное спасибо за беседу. Поздравляем вас и ваш коллектив с предстоящим 25-летним юбилеем, желаем дальнейшего развития и реализации ваших амбициозных планов и проектов!

*Месторождение гипсового камня в Новомосковске - крупнейшее в Европе по размеру и запасам гипсового камня.

ООО "КНАУФ ГИПС НОВОМОСКОВСК":

Тульская область, г. Новомосковск,

ул. Гражданская, дом 14,

+7 (48762) 29-101, 29-158.

www.knauf.ru

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