Mitsubishi Outlander Black Edition: Индивидуальность и традиционная надежность

Продажи новой ограниченной серии Outlander Black Edition стартовали в официальных ДЦ Mitsubishi Motors с 1 сентября 2020 года.

Новинка построена на базе полноприводного кроссовера с 2-литровым мотором в комплектациях Invite 4WD и Intense+ 4WD

Спросите любого владельца Mitsubishi Outlander, почему он выбрал этот автомобиль, и вы услышите ответ – за его практичность. Действительно, у данной марки налицо все качества истинно японского авто: он надежен, экономичен и доступен для массового потребителя.

Информация о выходе Mitsubishi Outlander Black Edition появилась недавно, но модель уже привлекла большой интерес.

Но надо признать, что у данной модели есть небольшой недостаток – отсутствие индивидуальных «фишек»: как только новый Mitsubishi Outlander выезжает из салона, он сливается с тысячами собратьев на дороге. Любителям эксклюзивного дизайна приходится тратиться на тюнинг салона, чтобы добиться особого шарма в облике нового авто. Но теперь Mitsubishi Motors, к радости клиентов, начал выпуск лимитированного дизайна своих авто.

Об одном из них мы и расскажем. Знакомьтесь - Mitsubishi Outlander Black Edition.

Информация о его выходе появилась недавно, но уже привлекла большой интерес к себе.

Mitsubishi Outlander Black Edition включает в себя традиционную японскую надежность, индивидуальность в дизайне, оптимальное оснащение салона.

Приятный сюрприз для покупателей: эксклюзивными стали не топовые комплектации, а те, что находятся в «золотой» середине. «Черные» опции получили два варианта, оснащенные 2-литровым атмосферным бензиновым 146-сильным двигателем – комплектации Invite 4WD и Intensе+ 4WD. Стоимость от 1 млн. 883 тыс. руб. – согласитесь, достаточно демократичная цена для эксклюзива.

Что же нового добавилось в Black Edition? Начнем с внешнего дизайна. Любимый японцами хром никуда не делся – он стал черного цвета. Нововведения коснулись и фальш-решетки радиатора: на фоне темных элементов ее вид смотрится еще ярче на передней части авто – независимо от выбора цвета кузова. Их, кстати, два – черный и белый перламутр.

Зеркала заднего вида имеют черный окрас, новые модели сразу комплектуются 18-дюймовыми колесами с дисками также черного цвета. На крыше черные рейлинги, на дверях – накладки аналогичной палитры. Вышеуказанные опции в комплектации Invite 4WD доступны только в серии Black Edition. Изменена и задняя часть авто: здесь можно увидеть черный хром и черную накладку бампера.

Но все-таки самое интересное в салоне: сиденья обшиты алькантарой с водоотталкивающим покрытием. А руль, подлокотники, ручка селектора и те же сиденья могут похвастаться красной обшивкой. Органично завершает интерьер черные стойки и потолок - стильно!

Для покупателя Mitsubishi Outlander Black Edition приготовлен еще один приятный сюрприз: в отличие от комплектаций, которые не вошли в «черную» серию, у авто есть электрическая регулировка сидений и поясничного упора, что повышает комфорт вождения. Кстати, о комфорте: у новой модели полностью обогревается лобовое стекло, есть круиз-контроль, датчики света и дождя. В салоне установлен Яндекс.Авто с навигацией и голосовым помощником, есть возможность интеграции с вашим смартфоном.

Покупателям доступны два цвета кузова: черный и белый перламутр.

Если говорить о техническом исполнении Black Edition, стоит выделить рекордный клиренс – 215 мм и самый малый радиус разворота в своем классе – это поистине один из самых проходимых внедорожных кроссоверов. Комплектация Invite 4WD для Outlander Black Edition расширена за счет боковых подушек безопасности, боковых шторок и подушки безопасности для коленей водителя.

Еще нюанс: если раньше только флагманский Outlander GT с V6 мог похвастать продвинутой системой полного привода S-AWC, то теперь, начиная с версий 2020 модельного года, она входит в стандартное оснащение всех полноприводных «Аутов» - в том числе и Black Edition.

Подведем итог. Mitsubishi Outlander Black Edition получился по-настоящему интересным автомобилем: он включает в себя традиционную японскую надежность, индивидуальность в дизайне, оптимальное оснащение салона.

Комфортный и маневренный, как «легковушка», при этом функциональный, способный выбраться из колеи и глубокого снега, как вездеход – чем не идеальный автомобиль для наших дорог?

Mitsubishi Outlander Black Edition ждет вас в ДЦ Mitsubishi Motors ГК Автокласс. Комплектации в наличии с возможностью выдачи одним днем.

Записывайтесь на тест-драйв Outlander по тел. +7 (4872) 21-31-31 или посетив дилерский центр: Тула, Новомосковское шоссе, 17.

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