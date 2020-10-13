Новый роман Александра Лапина «Суперхан» может стать бестселлером!»

Посетитель Vaniabipal, сайт bookmix.ru:

«Мне глубоко симпатичны почти все персонажи, выписанные Лапиным в «Суперхане». Конечно, для меня все описываемые события – из разряда «преданий старины глубокой». Мои дедушки и бабушки родились в 1960-е. Они, да и родители, много и часто рассказывают обо всём, что происходило с нашей семьёй уже в постсоветскую эпоху.

С одной стороны, слышишь всё это дома постоянно и уже назубок знаешь каждую историю. А с другой, вот так берёшь книгу, написанную совершенно посторонним тебе человеком, и невольно начинаешь сопоставлять свои знания с его опытом.

Один из ярких персонажей «Суперхана», Амантай Турекулов, достигший больших высот в карьере чиновника, в какой-то момент понимает, что изнанка большой политики очень грязна. Он, успешный дипломат и политик, вдруг оказывается перед мощной дилеммой. Но какой же именно? Я лучше не буду дальше рассказывать: всё же это политический триллер-детектив. Значит, концовку узнаете сами!»

Агриппина, my-shop.ru:

«Я, вообще-то, не любитель читать такие талмуды. Да еще и с политическими затеями. Объясню, почему: вечно авторы выискивают нечто странное в известных событиях, переворачивают их с ног на голову. Но в случае с книгой Александра Лапина «Суперхан» я была на все сто процентов уверена, что у меня не будет такой реакции. Потому что уже, по случаю, читала кое-что из его произведений. Например, «Крымский мост». Вот эта книга мне очень понравилась. От друзей, которые когда-то и познакомили меня с творчеством Лапина, узнала, что его книги, так или иначе, перекликаются между собой. Поэтому смело купила новое произведение «Суперхан». Думаю, оно может стать бестселлером. Потому что в нашей стране много, очень много людей, чьи судьбы схожи с судьбами лапинских персонажей».

Иссакий Верон, «Лабиринт»:

«Я и двое моих друзей вот уже 30 лет не разлей вода. У каждого, конечно, семья, работа, но мы на связи 25 часов в сутки. Много общих интересов. И книги нравятся в основном одни и те же.

Санёк, один из нашего трио, подсадил меня и Тимоху на творчество современного автора. Зовут его Александр Лапин. Его новинку, «Суперхана», прочитала вся наша троица. Очень крутой замес! Много разных тем: политика, отношения человека с властью, бизнес, любовь, философия – но все прописаны чётко. Я прочёл быстро: фактура там, конечно, обильная, и потому читается просто-таки прекрасно. Наибольший респект персонажу Александру Дубровину. Не знаю, отождествляет ли автор его с собой. Но у меня с этим героем точно есть кое-что общее».

Vladlenn, bookmix.ru:

«Последние тридцать лет как всегда невероятно динамичной российской истории очень ярко и даже слегка эксцентрично представлены Александром Лапиным в очередном романе «Святые грешники». Книга, кстати, перекликается с «Русским крестом» того же автора, о котором многие наверняка слышали. Или даже читали.

Лапин использует очень распространённый и удачный в данном случае приём. Он как бы изнутри, через призму нескольких поколений показывает, как шли события тех лет, как они сказывались на простых людях. И словно сам ведёт с читателями долгий и непростой разговор на вечные сложные темы: добро и зло, вера и безверие…

Миряне и адепты разных религий, бывшие «совки», отчаянно ищущие своё место под солнцем, – все смешались в этой детективно-эротической русской притче. Очень мудрая, действительно интересная книга».

Амфиса, my-shop.ru:

«Читаю редко, потому что времени особенно нет, и не очень люблю. Но недавно я ездила в отпуск к родственникам в область. Стало скучно, от нечего делать взялась за книжку. Называется она «Крымский мост», написал Александр Лапин. Ничего не слышала раньше про этого писателя. Мне понравилось, что в этом его произведении много всякого таинственного. Я люблю разные загадки с детства. Про любовь тоже есть, про интриги. Я женщина – мне такое интересно. Главные герои, по-моему, в жизни должны быть симпатичные! Даже если отрицательные. А Олег Мировой, самый главный – вообще супер. Особенно понравилось про масонов. Когда-то я смотрела про них кино. Может, будет время, теперь ещё что-нибудь почитаю. Спасибо за книгу».