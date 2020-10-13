В Туле в школа ЦО № 49 ушла на преждевременные осенние каникулы из-за коронавируса Фото: Алексей ФОКИН

Перенос каникул в учебном учреждении обоснован вспышкой заболевания коронавирусом и ОРВИ у сотрудников школы. Так, двое из них заболели коронавирусом, а у семь - ОРВИ. В связис этим руководствов школы по предписанию Роспотребнадзора решило перенести даты осенник каникул - с 13 по 18 октября.

Отметим, что школа Центра образования № 49 находится в п. Октябрьский Большой Тулы. Сейчас в здании проведены необходимые противоэпидемиологические мероприятия, а также организовано медицинское наблюдение за учениками и педагогами.

При этом, все сотрудники, контактировавшие с заболевшими, временно отстранены от работы.