В Тульской области стартовал новый транспортный проект

В регионе будет работать карта «Тройка» Фото: материалы пресс-служб

Льготный проездной можно будет привязать к бесконтактной карте «Мир» любого банка. Оборудование для перевозчиков и эквайринговый сервис для успешной модернизации транспортного проекта в регионе предоставлен Сбербанком.

Фото: материалы пресс-служб

Внедрение билетной системы с возможностью использования карты «Тройка» на тульском общественном транспорте планируется до конца года. Жители и гости региона смогут оплатить «Тройкой» проезд на 64 маршрутах Тулы и 267 межмуниципальных маршрутах. Планируется подключить к системе и коммерческие маршруты. На карту также можно записать билет на электричку Тула – Москва.

Фото: материалы пресс-служб

Также на новую систему будут переведены все социальные проездные. Теперь льготным категориям граждан не нужно посещать пункты продления АО «ОЕИРЦ» – достаточно оплатить льготный проездной билет на карте «Мир» или социальной транспортной карте в удобное время и удобным способом: в банкоматах, офисах Сбербанка, в приложении Сбербанк Онлайн.

Управляющий Тульским отделением ПАО Сбербанк Сергей Ющенко:

Управляющий Тульским отделением ПАО Сбербанк Сергей Ющенко Фото: материалы пресс-служб

- Тульское отделение активно участвует в реализации транспортного проекта в регионе и тесно взаимодействует с правительством Тульской области по данному вопросу. Прием транспортных карт «Тройка» и интеграция банковской карты и льготного проездного билета – это важные шаги, которые сделают поездки более комфортными.

Генеральный директор АО «РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ» Михаил Казаков:

Генеральный директор АО «РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ» Михаил Казаков Фото: материалы пресс-служб

- Модернизация билетной системы общественного транспорта на территории Тулы – это внедрение лидирующих технологий, которые успешно работают в крупнейшей сети общественного транспорта Российской Федерации. Прием транспортных карт «Тройка» и социальных проездных на банковских картах МИР, а также последующая надстройка городских сервисов реализуются на базе транспортной платформы АО «РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ».

ПАО Сбербанк.