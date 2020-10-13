Коронавирус в Тульской области, последние новости на 13 октября 2020: 60 человек заболели коронавирусом и 44 выздоровели от COVID-19

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 13 октября 2020 Фото: Алексей ФОКИН

По данным статистики ан 13 октября в Тульской области за минувшие сутки было выявлено 60 новых случаев заболевания коронавирусом. В числе зараженных оказались жители Тулы и других региональных районов. Все заболевшие были изолированы. Всего в области инфекция была подтверждена у 10 762 человек.

Вместе с тем, за прошедший день от болезни вылечились 44 жителя региона. Об из выздоровлении стало известно после прихода повторных отрицательных результатов теста на «ковид». В общем количестве с болезнью смогли справится 9 677 человек.

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 13 октября 2020

Однако продолжаются и летальные исходы с подвержденным «ковидом». Так, за прошедшие сутки еще у двоих умерших был диагностирован коронавирус. Всего с начала эпидемии в области от болезни умерли 393 человека.