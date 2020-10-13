В Туле до декабря месяца закрылся один из кинотеатров Фото: Алексей ФОКИН

Кинотеатр «Октябрь» снова сообщил о своем временном закрытии. Однако, временное приостановление деятельности не связано с коронавирусом или ОРВИ. Причиной стало отсутствие кинопремьер.

Об этом кинотеатр сообщил в социальных сетях. Ориентировочно кинотеатр закрылся до 17 декабря 2020 года.

Отметим, что за этот год кинотеатр закрывается уже третий раз. Первое закрытие было из-за введенных в регионе ограничительных, а второй — по техническим причинам.