В Тульской области вандалы разгромили богородицкое кладбище

фото: стоп-кадр из видео Фото: соцсети

На прошлой неделе в Богородицке произошел ряд громких событий. Помимо исчезновения и нахождения пропавшей школьницы, в городе еще и произошли кладбищенские страсти. Местные жители стали свидетелями вандализма на местах захоронения.

фото: стоп-кадр из видео Фото: соцсети

Очевидцы поделились в социальных сетях новостью о том, что неизвестные разгромили местное кладбище. Так вандалы повалили памятники и выдернули из земли кресты. От падения все памятники раскололись на несколько частей.

фото: стоп-кадр из видео Фото: соцсети

Местные жители негодуют по поводу такого вандализма. Люди ссылаются на то, что это могли сделать либо подростки, либо сами работники ритуальных услуг. Помимо этого, автор поста сообщила еще и о том, что ранее находила на кладбище находила трупы собак и кошек без внутренних органов.

фото: стоп-кадр из видео Фото: соцсети

Так, жители Богородицка посчитали, что урон за разбитые памятники и кресты составил свыше 100 тысяч.