Тула вошла в десятку городов, сделавших большой скачок в развитии Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Тула вошла в десятку городов России, которые за последние 10 лет сделали большой скачок в урбанистике, качестве жизни и культуре. Такой рейтинг был составлен на Forbes Life. Отметим, что столичный регионе в этот рейтинг по задумке не входил, а остальные выбирались по аналогии с развитием Москвы.

Так, в число 10 самых развивающихся городов попала и Тула. Здесь выделили проекты «Ясной Поляны», программы которых шли вровень с московскими, иногда даже опережая их. Также, отметили составители рейтинга и открытие трех творческих кластеров, а также открытие Казанской набережной, которая расположилась прям в центре города, сразу после стен Тульского кремля.

Также, хорошо развился в области дачный район с дизайнерскими домами, а также фермерский рынок на границе с Московским регионом.